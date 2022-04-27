Başkan Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın ve İslam düşmanlığının pençesine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, medeniyetimizin gücünü geleceğimizin aydınlığını göstermektedir"

"Sosyal medyanın yeni bir faşizm dalgasının araçlarına dönüşmeye başlaması, dünyayı çok daha büyük bir tehdidin kucağına itmektedir"

"Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir"