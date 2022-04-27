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Politika

Başkan Erdoğan: Dünya yeniden ırkçılığın ve İslam düşmanlığının pençesine düştü

İstanbul Mushafı'nın Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçmişten ders çıkarmayan dünya yeniden ırkçılığın ve İslam düşmanlığının pençesine düştü' dedi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'ndaki İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, medeniyetimizin gücünü geleceğimizin aydınlığını göstermektedir"

"Sosyal medyanın yeni bir faşizm dalgasının araçlarına dönüşmeye başlaması, dünyayı çok daha büyük bir tehdidin kucağına itmektedir"

"Batı medeniyeti, dünyayı sanatıyla kültürüyle sinemasıyla resmiyle sporuyla modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İstanbul Mushafı
  • Tanıtım Programı

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