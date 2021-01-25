25 Ocak 2021 Pazartesi 16:11 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:29

Başkan Erdoğan, Elazığ’da yapımı tamamlanan konutların teslim töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

1 yıl önce hüzünlüydük, dertliydik zira burada gözyaşı vardı. Burada planlarımız depremle birlikte yıkılmıştı. Sağ olsun tüm bakan arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler ve burada kurumlarımızla beraber bir taraftan depremde binaların altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya gayret ettiler.

Biz size söz verdik. Biz bunların çok daha iyisini yapacağız. Yıkılan bina yapılır ama giden can geri gelmez. Bize o ortaya koyduğunuz tavırla güç verdiniz. Gerek İçişleri Bakanım Süleyman Soylu Bey, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanım Murat Kurum Bey, gerek şu an Başkan Yardımcım olarak görev yapan Fuat Bey, valilerimiz, belediye başkanlarımız hep birlikte bu işin takibini yaptılar. Çalıştılar, koşturdular.

Devlet yük değildir, yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Biz de Cumhur İttifakı olarak bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz Elazığ'a şehir hastanesini de yaptık mı? Yaptık. Eğer bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık? Okullarımızla, her şeyimizle hizmetinizdeyiz. Bundan sonra yapacağımız çok işimiz var biliyorum. 6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz.

"Kalan 12 bin konutu da yaza kadar tamamlayıp teslim edeceğiz"

Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgemizi etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem anından itibaren tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa etmek için kolları sıvadık. Elazığ'da 4 bin 767 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Elazığ'da 20 bin, Malatya'da 6 bin yeni konutun inşasına karar verdik.

Toplamda 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.

"Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ederek yapı stokumuzu güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Son 8-9 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak, 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Riskli yapı statüsünde yenilemesi devam eden konut ve iş yeri sayısı 688 bini geçti. 677 bin bağımsız birimin tahliye işlemini tamamladık. Sadece İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekare büyüklüğü bulan bir alana yayılmış bulunuyor.

Ülkemizin şehirleşme kalitesini yükseltmeyi de hedefliyoruz. Yeni projelerimizin tamamını yatay mimar stratejisiyle hazırlıyoruz.

"Elazığ'a 18 yılda toplam 16 milyar lira yatırım yaptık"

Elazığ'a son 18 yılda toplam 16 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu çerçevede eğitimde 2 bin 518 adet yeni derslik yaptık, yurt binaları inşa ettik, farklı branşlarda spor tesisleri açtık. 1038 yataklı şehir hastanemizle birlikte 37 sağlık tesisi kazandırdık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 33 kilometreden 362 kilometreye çıkardık. Önümüzdeki dönemde Elazığ'ı her alanda çok büyük yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Deprem anından bugüne kadar Elazığ'ın yaralarını sarmak için çalışan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.