Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy’deki Atatürk Fen Lisesi’nde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni’ne katıldı. Yeni eğitim öğretim yılının açılışında şehit öğretmenleri de anan Erdoğan, öğrenci, öğretmen ve ailelere başarılar diledi.

CAMİAYA HAYIRLI OLSUN

Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılıyla 81 ilde inşası tamamlanan 716 okulun da resmi açılışlarının yapıldığını dile getirerek, “Böylece anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar eğitimin tüm kademelerinde toplamda 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz. Toplam yatırım bedeli 4 milyar 638 milyon lirayı bulan bu okullarımızın da milletimize ve eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu okullarda okuyacak öğrencilerimizin hepsine Mevla’dan zihin açıklığı niyaz ediyorum” dedi.

YATIRIMLAR BİR BAŞARI

Türkiye’nin son 17 yılının reform ve kalkınma odaklı bir anlayışla çehresinin değiştiği bir dönem olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Sadece İstanbul’a yapılan yatırımların bile tek başına bir başarı hikayesi. 2013’te hizmete açılan Marmaray’ı bugüne kadar 355 milyon yolcunun kullandı. 2016’da hizmete giren Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün her birinden 45 milyona yakın araç geçti” diye konuştu.

EN BÜYÜKLER ARASINDA

İstanbul-İzmir Otoyolu içerisinde yer alan Osman Gazi Köprüsü’nün son 3 yılda 25 milyona yakın aracın konforla Körfez’in karşısına geçmesine vesile olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın yolcu sayısı tam olarak nisan ayında hizmete girmiş olmasına 30 milyonu aştı. Diğer şehirlerimizde de benzer yatırımları milletimizin hizmetine sunduk. Demokrasiden ekonomiye, altyapıdan turizm ve sanayiye uzanan geniş bir yelpazede son 17 senede birçok başarıya imza attık. Yılların ihmallerini gidererek milletimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturduk. Sorunlarımızı halının altına süpürme, problemlerimizi görmezden gelme gibi bir hatanın içine asla düşmedik. Ne kadar büyük olursa olsun meselelerimizle cesaretle yüzleşmeyi tercih ettik. ‘Böyle gelmiş, böyle gider’ yerine, ‘Şimdiye kadar böyle gelmiş ama artık böyle gitmeyecek’ dedik ve her alanda kararlı adımlar attık.”

Erdoğan, 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine, 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını hatırlatarak, “Eğitimde fırsat eşitliğini ve adaleti sağlamak için özellikle maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerimizin burs imkanlarını genişlettik.

KİTAPLAR ÜCRETSİZ

Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde bütün okullarımızda dağıtıyoruz. Hamdolsun artık ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor. İşte bunların acısını biz yaşadık. Bizler ders kitabı bulmak için, kırtasiyeci dükkanına giderdik, kitap alacağız ve kırtasiyeci bize bir hafta sonraya, 10 gün sonraya gün verirdi. Artık bunları kaldırdık, şimdi okullarımız açılırken sıraların üzerinde tüm kitapların görüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü eğitim öğretimde böyle bir yanlışa müsaade etmemiz mümkün değildi, bunu başardık. Okul öncesi eğitimi de süratle yaygınlaştırıyoruz. İlkokula başlama yaşını 69 aya düşürdük. Ders müfredatlarını özgürlükçü, demokratik, şeffaf ve objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Milletimizin inancını, insanımızın medeniyet ve kültür değerlerini hor gören ideolojik unsurları ders kitaplarımızdan tamamen temizledik” değerlendirmesini yaptı.

Bunların hepsinin çok değerli ve önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Asıl önemli işimiz, bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde niteliği yakalamanın günübirlik bir konu olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. ‘Alışkanlıklar değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur’ diye malum biz söz var.

BİZE ÖZGÜ GELENEK

Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistemi maalesef kuramadık. Hukukta, idari düzende, bürokrasi de olduğu gibi eğitimde de Batı’yı kopyalamayı tercih ettik. Açıkçası ne kendi kadim değerlerimizi ne Batı kültürünü öğrencilerimize layıkıyla aktarabildik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden, Batı kültürüne hayranlık duymanın ötesinde katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik.” değerlendirmesini yaptı.

ÖĞRETMEN SADECE ÖĞRETEN DEĞİL, CEVHERİ KEŞFEDENDİR

Erdoğan, kimi insanın sanata, kimisinin de spora yatkınlığı bulunduğu, bir başkasının da resim, müzik, şiir ve edebiyatta yeteneği olduğunu söyledi. Eğitimin, bu kabiliyetleri ortaya çıkarma sanatı olduğunu, akademik başarı yanında akıl, kalp ve ruh bütünlüğü olan nesiller yetiştirme çabası olduğunu dile getiren Erdoğan, bunu yapacak olanların da eğitim öğretim sisteminin mihveri ve temel taşı konumundaki öğretmenler olduğunu kaydetti. Öğretmenin sadece öğreten değil aynı zamanda öğrencilerinin içindeki cevheri keşfeden bir yetenek avcısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, öğretmenin yalnızca maişet peşinde koşan değil peygamber mesleğini icra etmenin hassasiyetini yüreğinde hisseden kişi olduğunu ifade etti. Erdoğan, tüm öğretmenlere bu nazarla baktıklarını ve onlardan önemli görevler beklediklerini dile getirerek, “Evlatlarımızın içinde cevheri çıkarabildiğimiz, hayallerini gerçekleştirme imkanı verdiğimiz ölçüde kendimizi başarılı saymalıyız. Çocuklarımızı ahlak, erdem, marifet ve karakter sahibi iyi bir insan olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Bugünün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi eğitmeye, yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin avuçlarımızdan kaymasına engel olamayız.” diye konuştu.