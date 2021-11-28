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Politika

Başkan Erdoğan, EİT Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

AA28 Kasım 2021 Pazar 10:03 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:43
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında temaslarına başladı.

Zirve'nin yapıldığı Karakum Otel'de, basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Reisi görüşmesi, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reisi ile yaptığı görüşme sonrası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, zirvenin yapıldığı Karakum Oteli'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Liderler, resmi karşılama töreni sonrasında açış oturumuna geçti.

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