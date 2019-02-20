Başkan Erdoğan Etimesgut'ta halka hitap etidyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta halka hitap ediyor
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
-Bizim davamız sadece seçim davası değildir
-Kılıçdaroğlu'nun Etimesgut'a FETÖ'den şaibeli aday göstermesine ne diyeceksiniz?
-CHP'nin ittifakına PKK'dan içi karışık İYİ Parti'ye kadar kimi bulduysa kattı
-Ankara'ya son 16 yılda 12 üniversite kurduk
-Milli savunma sanayimizde Ankara'nın emeği vardır
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