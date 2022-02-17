Başkan Erdoğan: Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını parçalayıp atacağız

17 Şubat 2022 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Engelli Memurlar Ataması programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Atamayla birlikte kamudaki engelli sayımız 66 bine ulaşacak"

"Engelli kamu personeli seçme sınavına başvuru ücretini kaldırarak memur olmak isteyen kardeşlerimizi bu dertten kurtardık"

"Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı"



"2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'yle, engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz"

"Yeni bir tarihi hamlenin hazırlığı içindeyiz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik"

"Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız."