Başkan Erdoğan: CHP'ye verilecek oy PKK terör örgütüne gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti. CHP'ye sert çıkan Erdoğan, "CHP'ye verilecek oy PKK terör örgütüne gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bugün Fethiye gerçekten bir başka güzel. Karşımda kabına sığmayan 31 Mart'ta tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum. Karşımda zillet ittifakına, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. Hem ilçe belediyesinde hem Fethiye belediyesinde çok büyük bir başarı yakalayacağız. Fethiye'de yeni bir başlangıç yapacağız.

31 Mart'ta destan yazmaya hazır mısın Fethiye? Bunun için gece gündüz sahada olmalıyız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. Cumhur İttifakı yaptık, bu ittifakı güçlü kılacağız. Pazara kadar değil mezara kadar yapacağız.

Son 17 yılda seçim meydanlarında ne söylediysek göreve geldiğimizde onu hayata geçirmenin gayreti içinde olduk. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı, biz kovaladık, yok ettik. Ama bu memleketi, bu terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık hukuk içinde cezaevine yerleştirdik.

Bu CHP kimle işbirliği yapıyor. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. CHP'ye oy verecek kardeşlerimin oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütü PKK'ya. İşte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. 17 yıldır millet, memleket, milli irade, demokrasi diyoruz. 17 yıldır adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük diyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın diyoruz. Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyoruz.

Doğu'da ne söylüyorsak Batı'da da aynısını söyledik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz. Karşımızdaki dörtlü çete ne yapıyor, neyin mücadelesini veriyor, onlar Ankara'da çıkar kavgası, liste kavgası veriyor. Nitekim bütün foyaları birer birer ortaya çıkmaya başladı.

Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Zillet İttifakı'nda eş başkanlar ne derse o oluyor. Siyasetin bu kadar düşürüldüğü bir başka zaman yoktur. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.

Varsın onlar kısır gündemlerine boğulsun. Kirli pazarlıklarda vakit harcasın. İlkelerini, hassasiyetlerini, değerlerini tezgâha koysun. Türkiye için tek bir düş dahi kurmasın, biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu millet mazlumların hamisi alicenap bir millettir. Bu millet vatanını korumak için namlulara kafa tutan cesur bir millettir. İstikbal ve istiklali için can veren büyük millettir. Sizlere hizmetkâr olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duyuyorum.

Önümüzdeki yıl Fethiye'ye bin kapasiteli yüksek öğrenim yurdu kazandırıyoruz. 1995'ten beri yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesini biz tamamladık. Fethiye'ye elimiz boş gelmek olmaz dedik. Fethiyeli çiftçilerimize son 17 yılda 201 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik.

15 bin dekarlık araziyi sulu tarıma kavuşturacak sulama tesisinin yapımına başlıyoruz. Şu anda projesi hazırlanıyor, ardından ihalesine çıkacağız. Yakacık Göleti'ni inşa edeceğiz.

Fethiye'nin her alanda hak ettiği hizmetleri alabilmesi için birlik şart. Sizlerden AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adaylarına çok güçlü destek bekliyorum. 31 Mart akşamı çok güzel haberler bekliyorum.