Başkan Erdoğan: Geçmişten ders çıkartarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin. Ahlat 8 bin 200 ecdad mezarıyla birlikte bu topraklarındaki mevcudiyetimizin belgesidir.

Anadolu'nun fatihi Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum.

Ahlat yolunda vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza bir kez daha rahmet diliyorum.

Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret etsin. Burası Kubbetü'l-İslam ünvanına sahip üçüncü yerdir. Bu topraklardaki mevcudiyetimizin sicil belgesidir.

Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz. Ahlatlı neferlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Sultan Alparslan'ı, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Ahmet Haluk Dursun hocamıza bu vesile ile bir kez daha rahmet diliyorum. Geride pek çok eser ve hayırla yad edilen miras bırakmıştır.

"GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ"

Geçmişten ibret alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz. Zaferlerimizin ve gurur günlerimizin her birini yeni bir kucaklaşmanın zemini haline getirmek istiyoruz.

Şimdi 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz? İstanbul Ankara olmak üzere buraları adeta çöp çukura çeviren zihniyetten geri alıyor muyuz?