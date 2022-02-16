Başkan Erdoğan gençlerle buluştu: Türkiye ile BAE arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:04 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün süren Birleşik Arap Emirlikleri seyahatinde Dubai EXPO 2020'yi ziyaret ederek ülkenin gençleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada şunları kaydetti:

Sayın Bakanlar, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında Körfez bölgesindeki ve gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki tüm gençlere selamlarımı gönderiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin geleceği olan siz kıymetli kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Böylesine güzel bir atmosferde gönüllerimizin buluşmasına vesile olanlara şükranlarımı sunuyorum.

Nerede olursa olsun gençlerle hep bir araya gelişimizde her sohbetimizde hamdolsun İslam dünyasının geleceğine dair umutlarımı arttığını görüyorum. Toplantılar esnasında ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahip olduğumuzu görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Tabi o tabloyu gördüğümüz zaman Allah'ın rahmetinden umudumuzu kesmiyoruz.

Ülkemizde TEKNOFEST gençliği diye tabir ettiğim bu gençlik maşallah önüne çıkarılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umut ve heyecanla bakmanız bize de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor. Sizlerden aldığımız güçle biz de daha güzel daha müreffeh daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

"SİZLERDEN GÖNÜL ELÇİLERİ OLARAK HAREKET ETMENİZİ BEKLİYORUZ"

Bu anlayışla Tükiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve iş birliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz. Dün Abu Dabi'de gençlik alanında iş birliğine dair mutabakat muhtırasını imzaladık. Böylece gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk. Sizlerin de bu mutabakatın ruhunu hayata geçirme yönünde gereken çabayı göstereceğinize inanıyorum. Gençler olarak sizlerden Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz. İki dost ve iki kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi iş birliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyorum.

"MİLLİ VE ÖZGÜN ROKETİMİZLE AY'A SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Uzun süreli bir planlamanın ve çalışmanın ürünü olan milli uzay programımızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizle Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay programımızı açıkladığımız günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'de "Umut" olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmişti. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile sayın Bakan Amirinin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki birinci yılını tamamlayan Umut esasen hepimizin umudunu temsil ediyor. Merhum Şeyh Zayed'in vizyonunu takip ederek elde edilen bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişim, yenilik ve yatırım ekosistemlerinin birbirini tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum.

"UZAY AJANSLARIMIZIN DA İŞ BİRLİĞİ YAPMASI MÜŞTEREK MENFAATLERİMİZE OLACAKTIR"

Dubai Expo'sunun zihinleri birleştirmek geleceği oluşturmak tam manasıyla bu ahengi yakalamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu çerçevede uzay, teknoloji, start-up şirketleri ve bilimsel iş birliği gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı hızla geliştirmeliyiz. Uzay ajanslarımızın da önümüzdeki dönemde etkin iş birliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır.

Hep söylediğimiz bir söz var kader gayrete aşıktır. Bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç sonra da gayet gelir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde ben bu inancı bu azmi ve bu gayreti görüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.