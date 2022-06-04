Başkan Erdoğan: Güneyde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Salgın döneminde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum

Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi

Ülkemize kazandırdığımız eserleri, milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız

İktidara gelirken 'Ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz' dedik, bunlar eğitim, sağlık, adalet ve emniyet

Geçtiğimiz 20 yılda eğitimde toplam bütçemizi 10.3 milyar liradan 274.3 milyar liraya çıkardık

76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardık

Ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz



Hükümete geldiğimizde 526 bin öğretmen varken, biz bugüne kadar toplam 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık



Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine çıkardık

Son dönemde devlet hastanelerimizde muayene randevuları ile ilgili şikayetler geldi. Süratle çözüm için adım atıyoruz

19 şehir hastanemizi açtık. 14 şehir hastanemizin inşaatı sürüyor. 2'si de ihale sürecinde

Muhtarlarımızı özlük haklarından, çalışma binalarına kadar her alanda destekledik.

İstihdamda 2002'de 12 milyon olan aktif sigortalı sayısını 24 milyona, toplam istihdamı 30 milyonun üzerine çıkardık

Türk Milleti için güçlü bir orduya sahip olmak bir tercih değil mecburiyettir

Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk

Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binden fazla Suriyeli döndü

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe-Kilit'le güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik

Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz

Son 20 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk

Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı, bugün 1.5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır

Karşımıza çıkan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi bu aparatların gerçek sahiplerine karşı veriyoruz

Hani, komünistin komünistliği parayı buluncaya, ateistin ateistliği uçak sallanıncaya kadardır derler ya, aparatları ve ağababalarıyla bunların havası da milletin önüne çıkıncaya kadardır

Mücadele bayrağını yükselttikçe ayağımıza taktıkları çelmeleri artıranlar, bu milletin son ferdi şehit olmadan vatanın tek karış toprağını kirletemeyecek

Ülkemize ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz

2022 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine göre dünya küçülürken bizim büyümemiz 7.3 olarak gerçekleşti

Savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidimiz 228'i aştı

Yerli otomobilimiz üretim aşamasına geçmek üzere, inşallah yakında yollarda göreceğiz

TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız

Ülkemizin sesini ve nefesini tüm dünyada duyuruyoruz. Dizi ve filmlerimiz, artık dünyanın değişik ülkelerinde izlenme rekorları kırıyor, bu noktaya geldik



Karşımızda öyle bir karakter var ki (Kılıçdaroğlu) ciddiye alsak ciddiye alınacak tarafı yok. Gülüp geçsek gülünecek tarafı yok. Biz de çoğunlukla yok saymayı tercih ediyoruz

Türk siyasetinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bizim dönemimize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu'dur

Kılıçdaroğlu'nun İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği tartışmalarına verdiği cevap bu mücadelede karşımızda olanları sevindirecek bayağılıktadır

Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervi meselesini tüm kalemleriyle, en doğru, en açık, en sarih haliyle kamuoyuyla defalarca paylaştık. Buna rağmen aynı nakaratı sanki altında başka bir şey varmış gibi tekrarlıyor

Seçim tarihi belli, bizden yeni bir seçim tarihi istiyor. Tarih belli olduğuna göre sen şimdiden Haziran 2023'e hazırlan. Ama önce adayınızı belirleyin. Sen kendin sıkıysa aday oluyor musun, olmuyor musun? Önce bunu açıkla

Adayı altılı masa seçecekmiş. Altılı masa da kararını versin. Altılı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın

SADAT'ın kurucusu denilen Tuğgeneralle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerim var ama evinde görüşmem olmadı. Bay Kemal sen yalancısın... Sen cambazsın...

Gezi olaylarının ne ağaçla ne çevreyle ne de yeşil hassasiyetiyle bir ilgisi vardır. Çırağan Caddesi'nde köklerinden kesilen asırlık çınar ağaçlarının katliamı hakkında ne yaptı. Nerede bu çevreciler?

Gezi olayları ağaç ve çevre olayları üzerinden Türkiye'ye kurulmuş bir pusudur

3 sözde milletvekili köprüde pankart asmaya kalktılar. Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların Parlamento'da da yerleri olamaz

Çukur eylemleri ile gezi olayları arasında niyet olarak hiçbir fark yoktur

Biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimizin hakkına, onuruna da el uzatanlara tavizsiz davrandık

Milletimiz gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Bay Kemal ve şürekası ne derse desin, vandala vandal, çapulcuya, çapulcu demekten geri durmayacağız



Bizim kadınlara alçakça hakaret eden belediye başkanlarını koruyan karakter fukaralarından alacak ahlak dersimiz yoktur

Bize ahlak ve tevazu dersi veren kifayetsizler önce gitsin aynaya baksın, kirli geçmişiyle hesaplaşsın

Ahlaklı, sorumlu siyaset yapmak konusunda bunların hiçbiri AK Parti'nin eline su dökemez

Daha gerçekte kim olduklarını, niçin bir araya geldiklerini, seçimden sonra ne yapacaklarını anlatamayanlara milletimiz itibar etmez

Milletimizin desteğiyle siyaset meydanının başpehlivanı 20 yıldır biziz, 2023'te de inşallah biz olacağız

Dünya güvenlik ve ekonomi mimarisi yeni baştan yapılanırken Türkiye her alanda farkını ve gücünü ortaya koyuyor

Dün NATO Genel Sekreteri ile de konuştum. Şunu tüm dünyanın bilmesi lazım . NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç'de Finlandiya'da terör örgütleri cirit atarken Türkiye aleyhine bu kampanyalar yürütülürken Yunanistan 9 ABD üssünün kurulmasına müsaade ederken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin