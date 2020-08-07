Başkan Erdoğan: Hakkı hukuku olmayanlarla görüşmeye gerek yok

07 Ağustos 2020 Cuma 14:21 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gerçekleşen Cuma namazının ardından soruları yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- (Lübnan'ı sarsan patlama) Bilgileri önemle takip ediyoruz, çok büyük bir felaket. "Çok açık olarak bilgilendirme yapıldı" diyemeyiz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız.

- (Yunanistan-Mısır korsan anlaşması) Bu anlaşmanın hiçbir kıymeti yok. Biz Libya ile anlaşmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Anlaşma bize karşı değilmiş gibi mesaj gönderiyorlar.

- (Döviz kuru hareketliliği) Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var. Gözü olup görmeyenler var yanlış anlatıyorlar. Türkiye'nin tırmanışını görmeyenler var. Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın dünden daha güçlüyüz. Merkez Bankası rezervi sağlam, Türkiye dimdik ayakta. Bakanımı karalamalar… Yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar. Rahat olun Türkiye'de ekonomide sistem yerine oturmuştur. Dövizin altının yerli yerini bulacağına inanıyorum.

(İnce'nin parti kuracağı iddiası) Bir siyasetçi olarak o da onun doğal hakkı.

(Bahçeli'nin Akşener'e çağrısı) Bu çağrıyı yadırgamadım, en makul seviyede davettir.

(ABD'nin YPG ile petrol anlaşması) Takipçisiyiz, takip edeceğiz.

(Koronavirüs vaka sayılarında artış) Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun alacağı kararlara bağlı. Vaka sayısını düşürmeye çalışıyor ancak vatandaşın da bize yardımcı olması gerekiyor.

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