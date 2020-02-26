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Politika

Tarih: 1972... Başkan Erdoğan hakkında yazılı basında çıkan ilk haber

Bugün 66'ncı yaşını kutlayan Başkan Erdoğan'la ilgili olarak yazılı basında yayımlanan ilk haber tekrar gün yüzüne çıktı. 1972 yılına ait haberde, Erdoğan'ın katıldığı bir münazara yarışmasından birincilikle çıktığı aktarıldı.

26 Şubat 2020 Çarşamba21:27 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 21:47

 Bugün 66’ncı yaşını kutlayan Başkan Erdoğan’la ilgili olarak yazılı basında yayımlanan ilk haber tekrar gün yüzüne çıktı. 1972 yılına ait haberde, Erdoğan’ın katıldığı bir münazara yarışmasından birincilikle çıktığı aktarıldı.

26 Şubat 1954’te doğan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 66 yaşına bastı. Sosyal medyada #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketiyle gündeme oturan Başkan Erdoğan’la ilgili olarak yazılı basında yer alan haber de tekrar gün yüzüne çıktı.

Aksam.com.tr'den Enes Özdemir'in ulaştığı gazete kupürlerinde yer alan bilgilere göre, 17 Ocak 1972 tarihli Bizim Anadolu gazetesinde “İstanbul İmam-Hatip Okulu fikir tartışmasında galip geldi” başlığıyla çıkan haberde, Yeşilay’ın düzenlediği liseler arası münazara yarışmasında ferdi sıralamada ilk üç dereceyi İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencilerinin kazandığı kaydedildi.

“Öğrenciyi kötü alışkanlıklardan okul mu, yoksa aile mi daha çok uzaklaştırır?” konusunda “Okul uzaklaştırır” tezini savunan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Kul ve Seyfettin Esenlik’ten oluşan İstanbul İmam Hatip Okulu ekibinin iyi bir savunma yaparak jüriden 5895 puan kazandığı belirtildi.

İşte o haber:

Bakan Albayrak'tan Erdoğan paylaşımı: İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız...

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