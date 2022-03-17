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Politika

Başkan Erdoğan il başkanlarına seslendi: Köy köy en ücra köşeye kadar anlatmamız lazım

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Her karış vatan toprağımıza mührümüzü vurduk vuruyoruz. Şayet biz ülkemize kazandırdığımız eserleri geçmişle mukayeseli bir şekilde anlatmazsak, gündemi muhalefetin yalanları kaplıyor. Bilhassa yaşı 30'un altında olanlar, eski günleri bilmedikleri için bugünlerin kıymetini anlamayabilir. Biz bunları halkımızı anlatacağız. Bunu vatandaşlarımıza hatırlatmamız lazım. Köy köy en ücra köşeye kadar anlatmamız lazım' dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 15:08
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıktığımızın muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz"

"2023 seçimleri Türkiye'nin geleceği için bir yol ayrımını ifade edecektir"

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek milletimizi asırlık özlemlerine kavuşturmanın taahhüdüne varıyoruz"

"1915 Çanakkale Köprüsü, kalkınma hamlemizin en önemli sembollerimizden biri olacaktır"

"Milletimiz hem oynanan oyunu görüyor, hem de verdiğimiz mücadeleyi tasdik ediyor."

"Döviz kurunda enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin sonuçlarıdır"

"Rize-Artvin Havalimanımız bitiyor, önümüzdeki ay açılışını yapacağız."

"Şu anda 19 şehir hastanemiz var, biz bununla iftihar ediyor"

"Biz 85 milyonun tamamıyla gönül bağımızı güçlendirirsek üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur"

"Muhalefet eser ve hizmet odaklı tartışmalardan ısrarla kaçıyor. Hem geçmişte hem gelecekte projeleri yok"

"TSK'yı, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını, Sahil Güvenliği, MİT'i dünyanın sayılı güçleri haline getirdik"

"Meclise sunulan seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler CHP milletvekillerini rahatlatacaktır. Bu parti vekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı boynu bükük başka partilere altın tepside ikram ediliyor. Yeni düzenleme ile CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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