Başkan Erdoğan ile Putin arasında Kumluca diyaloğu: Sağolsun ricalarımızı kırmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce şiddetli yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Afetin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlar ile biliyorsunuz sahaya indik. Bakanlarımızı hemen bölgeye göndererek çalışmaların koordinasyonunu sağladık. Çeşitli kurumlarımıza ait 2385 personel ve 454 araç selin yaşandığı ilçelerimizde müdahale ve iyileştirme faaliyetleri yürüttü.

"ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 171 MİLYON LİRA BÖLGEYE GÖNDERİLDİ"



Sel sularının bastığı 624 ev ve iş yeri temizlendi. 14 konut tahliye edildi. Heyelan tehdidi altındaki 8 konut tamamen boşaltılarak içinde yaşayan vatandaşlarımıza konteyner verildi. Acil ihtiyaçlar için toplam 171 milyon lira ile barınma ve gıda malzemeleri kurumlarımızca bölgeye gönderildi.

Önceki yıl yaşanan yangın afetinde doğudaki ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Maddi manevi her türlü desteği verdiğimiz gibi sel afetinde de sizlerin yanında yer aldık.

Felaketin olduğu yerde devlet olarak biz halkımızı, vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Bu deprem olabilir, sel afeti olabilir, geçen yıl olduğu gibi yangın afeti olabilir. Biz eli bağlı duramayız. Niye? Siz bize bir görev verdiniz. Dediniz ki emaneti size teslim ediyoruz, başımıza bir musibet geldiği zaman siz bizim yanımızda olacaksınız. Biz bunu Manavgat'ta yaptık mı? Yaptık. Muğla'da yaptık mı? Yaptık. Antalya'nın diğer ilçelerinde yaptık mı? Yaptık.

"DEVLET SU İŞLERİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"



Aynı şekilde burada da tüm kurumlarımızı seferber ettik, bu felaketi ortadan kaldırdık. Şimdi bakıyorum, o televizyonlarda gördüğüm rezillik, felaket kalmadı. Her taraf hamd olsun elden geçirildi. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyor. Devlet Su İşleri yoğun bir şekilde çalışıyor.

"DERE YATAĞINDA AKAR"



Sel afetinin bu kadar ağır hasara yol açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de etkisi var. Hep söylediğimiz gibi tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Bize hep şunu söyler büyüklerimiz: Dere yatağında akar. İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım, bırak yatağında aksın.

"1,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM SEL FELAKETİNİN DAHA AĞIR SONUÇLARA YOL AÇMASINI ENGELLEMİŞTİR"



Dere yataklarının önünü kesersek akıp gidemeyen su gün gelip sel olup üzerimize bine Devlet Su İşlerimizin son yıllarda bölgede yaptığı 1,3 milyar liralık yatırım sel felaketinin daha ağır sonuçlara yol açmasını engellemiştir.

Ancak ortaya çıkan tablo, bundan sonra benzer yıkımlara maruz kalmamamız için yeni tedbirler almamız gerektiğini de gösteriyor.

Bu çerçevede acilen yapılması gereken yeni yatırımların tespitini tamamladık, hazırlıklarını bitirdik, inşasına başlama aşamasına geldik."