03.02.2020 18:02 - Güncelleme: 03.02.2020 18:24

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz."

Erdoğan, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin, "Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim." diye konuştu.

"Çok sabrettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik..." dedi.