Başkan Erdoğan'dan gizli IMF görüşmesine tepki: Çok yakışıksız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 74. toplantısı sonrası yurda dönüşte gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

CHP ve İYİ Partililerin ekonomiden sorumlu iki ismi Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz’ın IMF heyetiyle görüşmesi hakkında Başkan Erdoğan şunları kaydetti: “Siyasette tutarlı olmak önem arz ediyor. IMF’den borç talebi diye hiçbir zaman bizim düşünce dünyamızdan geçmedi. Fakat muhalefet “İktidarı nasıl yaralarız? Nasıl Türkiye’deki ekonomiyi farklı bir şekilde gösteririz?” hesabı üzerinden sürekli yalan, iftira atıyor. Biz IMF’nin aynı zamanda ortağıyız. IMF’nin temsilcileri sizi muhatap alacaksa makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde görüşmeler yapıyorsunuz. Tabii bizi üzen budur. Bunlar, bu milletin kimliğine kişiliğine yakışan şeyler değil.”