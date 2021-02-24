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Politika

Başkan Erdoğan imzaladı! Dört ülkeye yeni büyükelçi atandı

Büyükelçi atamalarını içeren Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 3 ülkenin büyükelçisi merkeze alınırken 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 07:10 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:10
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Bazı büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

Söz konusu kararla, ABD nezdinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya nezdinde Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy ve İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Dublin Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.

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