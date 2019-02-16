Başkan Erdoğan İstanbul'da halka hitap ediyor
Başkan Erdoğan İstanbul'da Ataşehir Mitingi'nde halka hitap ediyor
Başkan Erdoğan İstanbul'da Ataşehir Mitingi'nde halka hitap ediyor
Başkan Erdoğan İstanbul'da Ataşehir Mitingi'nde halka hitap ediyor
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