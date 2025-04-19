Başkan Erdoğan: İstanbul'un kaynaklarının kimlerin kesesine gittiği tek tek deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul'da yaşayan bütün kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 81 ilimizde gecesini gündüze katıp fedakarca çalışan tüm hekimlerimize, sağlık ordumuzun her bir mensubuna muhabbetlerimi iletiyorum.

Hastanemizin ilçemiz, şehrimiz, sağlık camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yüklenici firmamıza, işçilerimize, mimarlarımıza, projede emeği geçen her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum.

400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor.

MODERN BİR SAĞLIK ALTYAPISINI ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK

Uzun ve titiz bir çalışma neticesinde inşa edilen hastanemiz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan birçok ülkenin gelip incelediği, modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

ŞİKAYETLERİ GİDEREBİLMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ

En ileri teknoloji her türlü aracı, gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz. Elbette kimi yerlerde bir takım eksiklikler olabilir. Şikayetleri giderebilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizim siyasette rehberimiz bellidir, devlet millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet etmek için vardır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Milletimiz aşkla hizmet ediyoruz.

TAM ANLAMIYLA DEVRİM YAŞANDI

İnsan geçmişi unutabiliyor. Özellikle yaşı 30'un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini hatırlamıyor. Sıra bulmanın ayrı dert, ilacın ayrı dert, tedavinin ayrı dert olduğu o kötü günleri hamdolsun gençlerimiz bilmiyorlar. Burada çok kısa bir şekilde sizlerle bazı rakamları paylaşmak isterim. Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlarla bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastaneyi inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık.

11 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI SÜRÜYOR

37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. 1 milyon 47 yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük. Sağlık tesislerimizin imkanlarını iyileştirdik.