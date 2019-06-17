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Başkan Erdoğan: Devletine valisine 'it' diyen kişi benim milletimden özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez

Başkan Erdoğan İstanbul'da Kadim Dostlar Buluşması programında konuştu. Başkan Erdoğan, 'Devletine valisine 'it' diyen kişi benim milletimden özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez.' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Halkın desteğiyle Mısır Cumhurbaşkanlığına gelen merhum Mursi, zalim Sisi tarafından cunda hareketiyle devrilmiş ve hapse atılmıştı.
 
- Zalimler mazlumların canlarına kastedebilirler ama verdikleri mücadelenin izzetine halel getiremezler.
 
- Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildi bugüne kadar da gelmedik. 
 
- Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır.
 
- İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür.
 
- 1994 yılı sadece bizim hareketimiz için değil aynı zamanda Türk siyasi hayatı için de bir milattır, bir kırılmadır. 
 
- Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Görünüşü, inancı, meşrebi ne olursa olsun kimseyi dışlamadık. 
 
- Bu mücadele nice isimsiz kahramanların duasıyla bugünlere ulaşmıştır.
 
- Bahanelerin ardına saklanma kolaycılığına kaçmadan millete olan taahütlerimizi yerine getirdik. 
 
- Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi Ordu'da bu devletine valisine "it" diyor. Bu nasıl kucaklamadır?
 
- Böyle bir kişi benim milletimden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez.
 
- 1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var
 
- Susuz bir İstanbul'u suya kavuşturan biz olmadık mı?
 
- Şu anda İstanbul'da bütün kavşakları biz yaptık, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a biz kazandırdık. 
 
- İstanbul'un kirli havasını ortadan kaldıran biz olduk. 
 
- İnşallah bu kalkınma hamlesini Binali Yıldırım'ın başkanlığında 23 Haziran'dan sonra da devam ettireceğiz. 
 
- 31 Mart seçimlerinde yaşananlar CHP zihniyetinin İstanbul'u geri almak için neler yapabileceğini göstermiştir. 
 
- Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır.
 
- CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün sureyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir.
 
- İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır
 
- Kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz hepimiz bir hizmetin içerisindeyiz. 

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

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