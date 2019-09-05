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Başkan Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Anlaşma olmazsa Eylül'ün sonuna kadar başlatmak zorundayız.' dedi. Başkan Erdoğan güvenli bölge konusunda ise, 'Destek olunmazsa kapıları açmak zorunda kalacağız' açıklamasında bulundu.

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Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
 
Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatla ilgili "Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız." dedi.
 
Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge konusunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım. Böylece insanca yaşama imkanını onlara sağlayalım. Güzel teklifse başlayalım bu işe, ama yok. Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın.

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