Başkan Erdoğan: Katillerin yüzlerine ''one minute'' diye haykırırken neredeysem şimdi de aynı yerdeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Sayın başkan, İlim Yayma Vakfı'nın kıymetli üyeleri, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakfımızın saygıdeğer yöneticilerine bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. Tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. İyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacağız.

Daha fazla gencimize ulaşacağız. Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. Nitelikli evlatlarımızı teşvik edeceğiz.

İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR"

Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere pek çok bölgede ciddi insani dramlarla karşılıyoruz.

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Soykırım politikası uygulanıyor. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Gıda almak için sıra bekleyen masumların öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

"NETANYAHU GÜNÜMÜZÜN NAZİ CANİSİ"

7 Ekim'den bu yana yüreğimizi dağlayan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistinlilerin sesi olduk.

Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik.

"15 SENE ÖNCE 'ONE MİNUTE' DEDİK, BUGÜN DE AYNI YERDEYİZ"

Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır.

Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

21 yıl önce ABD'ye ilk yaptığım ziyarette bana Hamas'ı sordular, terör örgütü dediler. Hayır Hamas bir terör örgütü değil tam aksine direniş örgütü demiştim. O zaman başbakan değildim. Şimdi bize kalkıp da kimse Hamas için terör örgütü ifadesini kullandıramaz.