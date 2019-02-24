Başkan Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'a sert tepki gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Mitingi'nde konuştu. Kayseri'ye yapılan yatırımları anlatan Başka Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ''çiftçilerimiz aç" söylemine sert tepki göstererek, "ay Kemal 'çiftçilerimiz aç' diyor, yazık doğru konuş. Biz Kayserili çiftçilerimize 1.5 milyar lira tarımsal destek verdik. 33 bin ek istihdam imkanı sunduk" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bu birliğimiz zillet ittifakını çökertecek

Bugüne kadar Kayseri'ye 26 katrilyon liralık yatırım yaptık. Sağlıkta 45 ayrı tesisi şehrimize kazandırdı.

Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. Dersini iyi çalış öğren de öyle gel. Millet Bahçesi içine Millet Kıraathanesi yapacağız. 24 saat açık olacak gençler gelecek ders çalışacak. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere Kayseri'ye 45 tesis yaptık.

Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Kayseri'ye şuana kadar 26 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 4633 adet yeni derslik kazandırdık. Kayseri'ye 3.devlet üniversitesini kurduk. Millet Bahçesi'nin içine bir de millet kıraathanesi yapacağız. Buraya da gençlerimiz gelecek. 24 saat tüm gençlere açık. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere Kayseri'ye 45 tesis kazandırdık. Kayseri şehir hastanemiz 1607 yatak kapasiteli. Benim vatandaşlarım bu güzel hastanelere layık.

Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. Dersini iyi çalış öğren de öyle gel. Bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin hasta çıkarsın. CHP VE İYİ PARTİ NASIL OLUYOR DA ÜLKEYİ BÖLMEK İSTEYENLERDE BERABER YÜRÜYOR?

Beraber oldukları partinin eş başkanı 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da beraber yürüyor. Milletime diyorum gelin 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim.31 Mart'ta bu CHP'ye bu Kılıçdaroğlu'na ve onun terör örgütünün destekçisi olan partiyle nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim.

Kayseri havalimanımıza yeni bir terminal binası yapmak için çalışmalara başladık.

Kayseri'de mar barışıyla 136 bin kayserili vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.

Kayseri'de 8 baraj 4 gölet inşa ettik, 3 baraj daha inşa ediyoruz.

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