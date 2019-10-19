Başkan Erdoğan: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?

Başkan Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi.

- Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk.

- Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor yeniden kolları sıvadık.

- Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış.

- Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış. Terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış.

- Ellerinde yüz binlerin kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış.

- Suriye’de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin operasyonun tepki koyanla mı bize zincir vuracakmış.

- Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış?

- Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış.

- Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar.