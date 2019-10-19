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Başkan Erdoğan: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?

Kayseri Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, 'Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?' dedi.

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Başkan Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi.
 
- Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk.
 
- Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor yeniden kolları sıvadık.
 
- Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış.
 
- Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış. Terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış.
 
- Ellerinde yüz binlerin kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış.
 
- Suriye’de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin operasyonun tepki koyanla mı bize zincir vuracakmış.
 
- Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış?
 
- Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış.
 
- Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar.

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