Başkan Erdoğan, kendisini Erbakan'ın görevlendirdiğini anlattı

15 Mart 2022 Salı 17:12 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Hocası" merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'la olan anısını anlattı.



BAŞKAN ERDOĞAN: RAHMETLİ ERBAKAN HOCAMIZ BENİ GÖREVLENDİRDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan'da uluslararası bir toplantıya katılıyorum. Rahmetli Erbakan hocamız beni görevlendirdi. Ben de o zaman partimizin İstanbul İl Başkanıyım. Bizim yurtlarımızda kalan bir öğrenci beni gördü, hemen yanıma yaklaştı. "Tayyip abi burada ne işin var" dedi, ben de dedim "ben konferansa geldim, sen beni nereden tanıyorsun?" O da dedi ki "Ben sizin yurtlarınızda kaldım." Dedim "Sen şimdi buradan ayrılma, birazdan bana tercümanlık yapacaksın." "Ne demek Tayyip abi" dedi. Ben konuşmayı yaptım, o da tercümeyi yapıyor. Konuşmanın çok çok güzel detayları vardı. Son cümleleri ile dünya efkari umumiyesinin gerektirdiği bir cümle idi. Tabi Sudanlı gencin tercümesi işi gayet iyi götürdü. Son anda da o günün sloganik cümlesini ben söyleyince salon bir kalktı, bir indi. Mesele damardan girmek...Ülkelerinize döndüğünüzde bizim oradaki elimiz, ayağımız, gören gözümüz olacaksınız" ifadelerini kullandı.