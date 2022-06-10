Başkan Erdoğan: Kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

Birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Türk Konseyi 2011'de Almatı'da ilk zirve toplantısını yaparak faaliyete geçmişti. Konsey geçen yıl İstanbul'daki kararla adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Çalışmaların belediyelerle tabana yayılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nın vizyonunun erişeceği genişlikte bir işaret olarak değerlendiriyoruz.