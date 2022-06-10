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Politika

Başkan Erdoğan: Kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde, Avrasya coğrafyasının göz bebeği haline geldiğini göreceğiz. Beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz.' dedi.

10 Haziran 2022 Cuma 15:17 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

Birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Türk Konseyi 2011'de Almatı'da ilk zirve toplantısını yaparak faaliyete geçmişti. Konsey geçen yıl İstanbul'daki kararla adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Çalışmaların belediyelerle tabana yayılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nın vizyonunun erişeceği genişlikte bir işaret olarak değerlendiriyoruz.

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