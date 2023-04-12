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Politika

Başkan Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecek

Depremzedeler ve arama kurtarma ekipleriyle iftar programında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, '(Kahramanmaraş merkezli depremler) Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.' dedi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 20:37 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecek
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bölgede görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif'i buruk geçiriyoruz. Ama sizler bu burukluk içerisinde boş durmadınız, ilk andan itibaren hepiniz orada yerlerinizi aldınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada bulundunuz.

- Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşaatları yoğun bir şekilde devam ederken, 1 yıl içerisinde onları tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz

- Bay Bay Kemal denilen zat ve onun yavrucukları ne dedi? "Online sistem ile üniversite eğitimi olmaz" dedi. Covid döneminde online ile yapmadık mı bu işi? Şu an derdimiz Covid döneminden daha beter.

- Felaket bölgesine yardım etmek yerine, ilk geceden itibaren sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz. Kabine üyesi arkadaşlarımın hepsini ilk andan itibaren deprem bölgesine sevk ettim.

- Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır, ne de milletimiz affedecektir.

- Sadece arama-kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede görev aldı. Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen 11 bin 320 arama-kurtarma ekibi de bu süreçte bize destek verdi.

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