Başkan Erdoğan: CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuştu.

Sandıkta adaletin tesisinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Buradaki manzara hem İstanbul'un büyüklüğünü hem de AK Parti'nin gücünü göstermesi açısından çok önemli. Seçimlerde Türkiye genelinde 195 bin sandıktai İstanbul'da ise yaklaşık 31 bin sandıkta oy kullanılacak. İstanbul'daki 10,5 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 21'i AK Parti üyesidir. 280 binin üzerinde sandık görevlimiz olacak. Seçim günü herkesten önce sandığa gelecekler. Sabah kimse gelmeden görevlilerimiz sandıkta olacak.

Ana kademe, kadın kolları, gençlik yeni üye kaydı yapmaya önem vermelidir. Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak tüm seçmenleri partimize üye olmaya davet etmeliyiz. İstanbul'un 959 mahallesinde 800 AK Parti irtibat noktaları kurduk. Bir gece ansızın arayabilirim. İstanbul'da bulunduğum günlerde çalışmaları yerinde görmek için her an bir irtibat noktasına gelebilirim. "AK Sandık" adını verdiğimiz bir yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz.

Aydın'da Cumhur İttifakı olarak seçime gidiyoruz. Dün yaptığım miting en muhteşem olanıydı. Türkiye'de istisnasız tüm seçim sandıklarında sandık kurulu üyesi bulundurma hakkına sahip tek parti AK Parti'dir.

Belediyelerde yönetim tecrübesi kazanmış kadrolar AK Parti'dedir. Sandığı sağlam tutmazsak emeğimizin heba olmasını engelleyemeyiz. Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz, ne de tek bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz. İsmi adalet ile başlayan bir partinin mensupları olarak bu mücadeleyi en başta sandıkta vereceğiz. Sandıkta hile CHP'nin siyaset tarzıdır.

"İLLET İTTİFAKINA EN GÜZEL CEVABI CUMHUR İTTİFAKI VERECEK"

Sandığa sıkı sahip çıkmak konusunda en çok size güveniyorum.

Şu an da CHP kimlerle beraber? Yanında Kandil'deki terör örgütünün desteklediği HDP. Bir yanında kim var? O da adı İYİ olan bir partı var. Bir de yanlarında Saadet PArtisi var. Dört tanesi el ele vermişler kol kola girmişler. Diyorlar ki, "siz de ittifak kurdunuz". Dikkat et! Bu ittifakın adı Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın nereden geliyor?15 Temmuz'daki darbe girişimini yapanlara karşı bu Cumhur İttifakı kurulmuştur.

Tankların korumasında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Bizim yanımızda millet var, Cumhur var. Ne yaparsanız yapın 31 Mart akşamı bu zillet ittifakına, bu illet ittifakına Cumhur İttifakı en güzel cevabı verecektir.

200 gramlık Rize çayını sandık kurullarımız seçmen listelerine ulaşarak ikram edecek. Bir de kenevirden yapılmış torbamız var. Rahmetli anam evde file dokurdu. Naylon poşetler toprakta erimiyor. Ama biz kenevirden üretilmiş poşetle halkımıza gerçek bir çevreci bir parti olduğumuzu göstereceğiz.

"SANDIK NAMUSTUR"

Kardeşlerim! Demokrasilerde sandık namustur. Sokaklarda demokrasi ve özgürlük havariliğine savunanların sandık başında en koyusundan birer faşist kesilmeleri eskiden beri iyi bildiğimiz bir durumdur. Sandığa sahip çıkmanın yolları, yöntemleri hem siyaset gelenceğimizde hem de hukumuz belirtilmiştir. Sandığı ne kadar iyi korursak milletimizin iradesinin belediye yönetimlerine yansımasına o derece katkıda bulunmuş oluruz.

Sandık görevlileri oy verme işleminde en az 1 saat önce görev yerlerinde olmalıdır. Sandıklar kapandıktan sonra oy torbalarının seçim kurullarına götürülmesine arkadaşlarımız nezaret edecektir. Oy verme işlemi sürerken yaşanabilecek tüm olumsuzluklara sandık kurulu üyelerimiz anında müdahalede bulunacaktır.

Sandık müşahitleri sandıkları asla yalnız bırakmayacaktır. Gerektiğinde itirazları yazılı olarak kayda geçirin.

Seçmen oyunu kullanıyor. Sandık zabıtları ilçeye gider, bu zabıtların birleştirildiği tutanak var. İşte orada bir rakamla oynandığında değişiyor. 1989 yerel seçiminde Beyoğlu'nda belediye başkanlığını böyle kaybettim.

"BAKIRKÖY'Ü DE ALMAMIZ LAZIM"

Sandıktan çıkan irade ne olursa olsun bizim için değerlidir. 31 Mart'ta İstanbul'da güzel bir neticeye ulaşacağız. Bu şehrin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorum. Yaşı elvermeyenlere bunu iyice anlatmamız lazım. Bu seçimde Bakırköy'ü de almamız lazım. Bakırköy'ün AK Parti belediyeciliğini görmesi lazım. Beylikdüzü'nde bile arka mahallelerinde çöp yığınları var. Beylikdüzü bunun hesabını herhalde soracaktır.