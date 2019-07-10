MB'deki görev değişikliğiyle ilgili Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Başkan Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

CHP'Lİ BELEDİYEDE İŞÇİ KIYIMI

Bolu Belediyesi'nde genel başkanlarının hiçkimse dışarıya atılmayacak dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum. Bu sabah başka akşam başka yalan söyleyenleri de milletime şikayet ediyorum. Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı savunacağız. Hak-İş konfederasyon olarak bu işin arkasındadır bizler de yanındayız.

Milletimizi kandırmaya asla çalışmadık. 82 milyonun hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk. Mİlletin, emekçinin yanında yer almak lafla olmaz. Yalanla sloganla içi boş vaatle milleti kandırmay çalışmadık. Zenginliğin tabanını genişlettik. Otomotivden beyaz eşyaya her alanda üretim ve satış rekorları ortaya koyan ekonomik hareketlilik yarattı.

İHRACAT HEDEFİ 200 MİLYAR DOLAR

Şu anda ihracatta 170 milyar dolardayız. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar. Yıl sonu itibariyle bunun üzerine çıkacağız. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız. Cari açığı yıllık bazda ve dönemsel olarak hedeflerimize yakın seviyeye çektik.

Son dönemdeki dalgalanmalarla birlikte işsizlik oranının bir miktar yükseldiğinin farkındayız. İşsizliği yeniden tek haneye düşüreceğimize inanıyoruz. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıksa da OECD ülkeleri arasına çok iyi bir noktadayız. Göreve egldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı, borcu sıfırladık. Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. Bizim için IMF artık söz konusu değildir.

GEÇİCİ ORMAN İŞÇİLERİNE UZATMA

Her alanda ihtiyaç duyulan adımları atmak durumundayız. Ormancılık faaliyetleri ve orman yangınları ile mücadeleden dolayı işçi ihtiyacının had safhada olması gerekçesiyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. 4 aylık uzatma sürecini böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun.