Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Adımlarımızı çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz
11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz.' dedi.
Başkan Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Son günlerde şahit olduğumuz ticaret savaşları küresel düzendeki sistemsizliğin yansımasıdır.
- Terör örgütlerine yönelik çifte standart giderek yaygınlaşıyorsa burada arızalı bir durum var demektir.
- Suriye'de yaşadıklarımız bize sahada olmadan masada olunamayacağı gerçeğini göstermiştir.
SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE
- NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz.
- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.
- Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez.
- S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın.
- Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.
- AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir.
- PKK denen çıbanbaşını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız.
- S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır.
- 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.