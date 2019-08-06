'Adımlarımızı çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz'

Başkan Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Son günlerde şahit olduğumuz ticaret savaşları küresel düzendeki sistemsizliğin yansımasıdır.

- Terör örgütlerine yönelik çifte standart giderek yaygınlaşıyorsa burada arızalı bir durum var demektir.

- Suriye'de yaşadıklarımız bize sahada olmadan masada olunamayacağı gerçeğini göstermiştir.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

- NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz.

- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

- Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez.

- S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın.

- Amerika'dan, gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz.

- AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir.

- PKK denen çıbanbaşını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız.

- S-400'ler meselesinde Türkiye güvenliğiyle ilgili stratejik değil, tamamen ticari bir tercihte bulunmuştur. Ülkemizi bu tercihe zorlayan da müttefiklerinin uzlaşmaz tavrıdır.

- 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir.