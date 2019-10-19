Başkan Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Afrika dostu Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim. Yılların ihmalini gidermek için çok büyük gayret sarf ettim. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettim.

- Allah’a hamdolsun Türkiye Afrika ilişkilerini bundan 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

- Büyükelçilik sayımızı 42’ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali’de açtık.

- Kimi batılı devletler sizlerle kucaklaşmamızdan rahatsız oluyorlar.

- İstiyorlar ki Afrika kendilerine bağlı olmaya devam etsin.

- Afrika’nın ayağa kalkmasını potansiyelini hayata geçirmesini barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar.

- Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika gibi coğrafyalar için lüks görüyorlar.

- Özgürlüğü, demokrasiyi, refahı, huzuru ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar.

- Bunu için de etnik ve dini, farklılıkların kışkırtılmasında iç savaşlara kadar her şeyi kullanıyorlar.

- Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz.

- Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur.

- Bir batılı devlet adamının ibretlik sözünü paylaşmak istiyorum: Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir.

- Yaklaşık 100 yıl önce Churchill’in avam kamarasında söylediği bu cümle tarihi bir itiraf olarak halen geçerlidir.

- Aradan yüzyıllar da geçse beyaz adamın Afrika’ya Ortadoğu’ya yönelik bakış açısı değişmiyor.

- Batılıların beyaz ırkın üstünlüğüne yönelik bakışında hiçbir azalma olmuyor. Bittiği iddia edilen sömürgecilik yeni biçimler alarak devam ediyor.

- Kıtanın halen açlıkla gündeme gelmesinin sebebi neokolonyalizmdir.

- Bizim tarihimizde ırkçılık sömürgecilik işgal katliam yoktur.

- Ülke ve millet olarak hiçbir toplumun kaynağı üzerinden refah devşirme peşinden koşmadık.

- Dilinden renginden dolayı hiçbir insanı hor görmedik.