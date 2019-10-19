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Başkan Erdoğan: Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katillere silah verdi

3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan, 'Kimi çevreler sizlerle buluşmamızdan çok rahatsız oluyorlar. Bizim zaman zaman 'Afrika'da ne işiniz var?' diyerek suçluyorlar. Türkiye'nin işbirliğini hazmedemiyorlar. Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katillere silah verdi. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah ambargosu uygulayanlar Ruanda'da teröristlere silah yardımı yapmıştı.' dedi.

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Başkan Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
 
- Afrika dostu Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim. Yılların ihmalini gidermek için çok büyük gayret sarf ettim. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettim.
 
- Allah’a hamdolsun Türkiye Afrika ilişkilerini bundan 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.
 
- Büyükelçilik sayımızı 42’ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali’de açtık.
 
- Kimi batılı devletler sizlerle kucaklaşmamızdan rahatsız oluyorlar.
 
- İstiyorlar ki Afrika kendilerine bağlı olmaya devam etsin.
 
- Afrika’nın ayağa kalkmasını potansiyelini hayata geçirmesini barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar.
 
- Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika gibi coğrafyalar için lüks görüyorlar.
 
- Özgürlüğü, demokrasiyi, refahı, huzuru ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar.
 
- Bunu için de etnik ve dini, farklılıkların kışkırtılmasında iç savaşlara kadar her şeyi kullanıyorlar.
 
- Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz.
 
- Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur.
 
- Bir batılı devlet adamının ibretlik sözünü paylaşmak istiyorum: Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir.
 
- Yaklaşık 100 yıl önce Churchill’in avam kamarasında söylediği bu cümle tarihi bir itiraf olarak halen geçerlidir.
 
- Aradan yüzyıllar da geçse beyaz adamın Afrika’ya Ortadoğu’ya yönelik bakış açısı değişmiyor.
 
- Batılıların beyaz ırkın üstünlüğüne yönelik bakışında hiçbir azalma olmuyor. Bittiği iddia edilen sömürgecilik yeni biçimler alarak devam ediyor.
 
- Kıtanın halen açlıkla gündeme gelmesinin sebebi neokolonyalizmdir.
 
- Bizim tarihimizde ırkçılık sömürgecilik işgal katliam yoktur.
 
- Ülke ve millet olarak hiçbir toplumun kaynağı üzerinden refah devşirme peşinden koşmadık.
 
- Dilinden renginden dolayı hiçbir insanı hor görmedik.

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