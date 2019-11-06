Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizde ilahiyat kurumlarını daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Niçin ilahiyat mezunları öğretmenlik için görev almada tereddütler yaşar? Öğretmen bulmada maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Nedense ilahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Birçok imam hatiplerde Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. İnşallah bu mevcut durumu altüst edecek bir nesil görüyorum. Dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Dindar gençlik yetiştiği zaman tinerciyi, hırsızı, alkolikleri görmeyiz.

Ben "dindar gençler" dedim bana imam hatip mezunu sözde köşe yazarları bile saldırdı. Yine aynı şeyi söylüyorum.