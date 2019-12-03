Başkan Erdoğan'dan 'Adil Öksüz' açıklaması: Gittiği ülkenin yönetimi tarafından koruma altında
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ'cü Adil Öksüz için söylediği 'nerede olduğunu biliyoruz' sözlerini değerlendiren Başkan Erdoğan, 'Gittiği ülkenin yönetimi tarafından koruma altında. İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu.' dedi.
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
📌 Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır.
📌 Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.
📌 Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.
📌 DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.
📌 Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir.
SANTRAL FİLTRESİ ERTELEMESİNE VETO
📌 Yüklenici firmalar filtre çalışmalarını gerçekleştirmedi. Havayı kirleten firmaları ilanihaye çalıştıramayız. Biz bu adımı attık, büyük ihtimalle ihaleye gider bunun başkan çıkışı yoktur. Ne yazık ki çevre konusunda verdikleri sözü tutmadılar. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır.
BAKAN SOYLU'NUN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI
📌 Gittiği ülkenin yönetimi tarafından koruma altında. (Adil Öksüz) İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu.
AKDENİZ'DEKİ TÜRKİYE-LİBYA HAMLESİ
📌 Kendilerine 'Libya ile attığımız adımı tartışmayız' diyeceğiz. Yunanistan adım atabilir, gereği neyse biz de yaparız. Yunanistan Başbakanı görüşme talebinde bulundu.
📌 Şu anda Fransa'yı Doğu Akdeniz olayı ciddi manada rahatsız ediyor olabilir, Libya ile yaptığımız çalışma da onları ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Attığımız adım, Libya'nın Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız. Bunu kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz. Egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da sizinle tekrar masaya yatırmayız.
📌 Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.
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