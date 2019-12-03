BAKAN SOYLU'NUN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI

📌 Gittiği ülkenin yönetimi tarafından koruma altında. (Adil Öksüz) İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu.

AKDENİZ'DEKİ TÜRKİYE-LİBYA HAMLESİ

📌 Kendilerine 'Libya ile attığımız adımı tartışmayız' diyeceğiz. Yunanistan adım atabilir, gereği neyse biz de yaparız. Yunanistan Başbakanı görüşme talebinde bulundu.

📌 Şu anda Fransa'yı Doğu Akdeniz olayı ciddi manada rahatsız ediyor olabilir, Libya ile yaptığımız çalışma da onları ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Attığımız adım, Libya'nın Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız. Bunu kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz. Egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da sizinle tekrar masaya yatırmayız.

📌 Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.