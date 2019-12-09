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Başkan Erdoğan: DEAŞ'ın Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz

Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'DEAŞ'ın Afganistan'da yeniden zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir. Bu örgütün Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz.' dedi.

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Başkan Erdoğan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

📌 Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor.

📌 Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır.

📌 Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz.

📌 Uluslararası toplum Afganistan'a yönelik taahhütlerine bağlı kalırken Afgan hükümetinin de yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir. Geçen sene Cenevre'de kabul edilen Karşılıklı Hesap Verilebilirlik Çerçevesinin uygulanmasında Afgan hükümetince atılmakta olan olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

📌 Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum.

📌 Afganistan'da tesis edilecek kalıcı bir barışın terörlü mücadelemize büyük bir güç katacağı aşikardır. DEAŞ'ın Afganistan'da yeniden zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir. Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz.

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