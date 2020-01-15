Başkan Erdoğan: Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı

15.01.2020 14:41 - Güncelleme: 15.01.2020 15:04

Başkan Erdoğan "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünkü grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanının partimize katılımını yaptık. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. Her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle genişletmeyi sürdüreceğiz. Yüreğinde vatan sevgisi olan herkese kapımız açık. Aramıza yeni katılan ya da katılacak yeni belediye başkanlarına her türlü desteği arkadaşlarımız verecektir.

Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. İnsanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz. Geçmişe değil geleceğe odaklanacağız. Hizmete takip olan kişi aslında zorluklara sıkıntılara talip olduğunu bilmelidir. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutulanlardan olmadık. Bir işi yapmayı gönülden isteyen mutlaka bir yolunu bulur.

Belediyeler ülkemizin en ücra köşelerine ulaşma fırsatı bulduğumuz temel hizmet birimleridir. Bunca yıllık hizmet yolculuğumuzda yerel idareler bizim her zaman lokomotifimiz olmuştur. Maddi bakımdan durumu nasıl olursa olsun her bir belediyemizin diğerlerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor. Doğudaki belediyelerimiz sıkıntı çekerken batıdaki belediyelerimiz keyfe keder projelere pay ayırabiliyor.

"ŞOV PEŞİNDE KOŞANLARIN HALİ ORTADA"

Şehrine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hale düştüğünü görüyorsunuz. Bir yılı geçmeden şovmenlerin maskeleri düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Siz belediye başkanlarımızdan kendi işinize kendi gündeminize odaklanmanızdır. Başkasının kısır siyasetlerinin bizi esir almasına izin vermeyeceğiz."