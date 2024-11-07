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Politika

Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Türkiye-AB ilişkiler ve Filistin ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında gittiği Macaristan'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Leyen ile görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Türkiye-AB ilişkiler ve Filistin ele alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena'da 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin yanı sıra ikili temaslarda da bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

MARK RUTTE İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile selamlaştı.

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