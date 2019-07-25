Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı resmi törenle karşıladı
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir'i resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşılıyor
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