Başkan Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz

AA 29 Mart 2021 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Su Şûrası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Su, ekonomik kalkınma ve büyüme için de ikamesi olmayan unsurlardan biridir."

"Toplam yatırım tutarı 5 milyar 200 milyon liraya varan bu eserlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"



"Nüfusla birlikte artan gıda ve enerji talebiyle iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, gelecekte daha büyük risklerin bizi beklediğini gösteriyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi elbette mümkün değildir."

"Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz."

"2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planları hazırladık."

"Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur."

"Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz."

"Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz."

"Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık."

"Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor."

"Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız."