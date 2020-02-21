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Politika

Başkan Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

21 Şubat 2020 Cuma14:01 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:05

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

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