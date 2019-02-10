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Başkan Erdoğan, MHP'yi kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.

  • AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Milli kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyor, AK Parti ve şahsım adına, başta Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, Cumhur İttifakı içinde birlikte mücadele verdiğimiz tüm MHP'li kardeşlerime en kalbi duygularımla selamlarımı sunuyorum."

 

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