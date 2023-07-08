Başkan Erdoğan: Milletin zekasıyla alay edenler şoku hala atlatamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'deki Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Selçuklu'nun Osmanlı'nın gözbebeği olan Gümüşhane nasıl 1048'de Türk İslam mührünü vurduysa 2023'de Türkiye Yüzyılı mührünü gönlümüze nakşeden Gümüşhane. Bugün sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Gümüşhane'nin civanı mert insanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Az önce Bayburt'taydık. Seçimlerde verdikleri rekor destek için teşekkür ettik. Şimdi de Gümüşhane'nin misafiriyiz. Tarihi oy oranıyla bize sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum.

Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız.

Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz.

Milli beka dediniz, teröre geçit yok dediniz. Terör örgütlerini yerle yeksan ettiniz. Sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders daha verdiniz.

O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Yaşadıkları şoku atlatamadılar.

Terör örgütleriyle iş birliğinden utanmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a hamd ediyorum. Biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane'de bizi sever.

Eller ne derse desin bu can bu tende oldukça Gümüşhane'yle muhabbetimiz devam edecektir. Daha fazla koşturacağız, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Bugün hem sizlere teşekkür etmeye hem de yapımı tamamlanan eserleri açmaya geldik.

Diyorlar ki bir insan bu kadar sevilir mi? Ben de sizleri seviyorum. Gümüşhane'de hepsi farklı alanlarda 1 milyar 100 milyon lira tutarında 52 kalem eser hizmet tamamlandı.

Gümüşhane Belediyemiz ile millet bahçesinden pazar yerlerine 26 ayrı yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz. Üniversitemize ait meslek yüksek binasını ve yurt binasını resmi olarak bugün hizmete açıyoruz.

Bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu tesislerin inşasında emeği geçen tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Özellikle turizm alanında tabi güzellikleri ve tarih hazinesiyle Gümüşhane ciddi bir potansiyele sahip.

Bunların harekete geçirilmesi için şehrimizi yeni projelerle destekleyeceğiz. Bunları söylerken CHP genel başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Onlar şu anda kendi aralarında birbirine girdiler. Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz 2 seçim arasında ağız değiştirenler değiliz biz sözünün eri bir partiyiz. Biz sözünü senet olarak kabul eden bir ittifakız.

Cumhur İttifakı olarak partilerimiz verdikleri sözün arkasında durdular. Neyi taahhüt etmişsek onu da yerine getirdik. 21 yılda 32 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.



18 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda 870 milyon lira tutarında kaynak aktardık. 2 sağlık tesisinin yapımı süreci devam ediyor.

TOKİ vasıtasıyla 1895 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İlk evim arsa projesiyle arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız.

İktidara geldiğimizde arıtma tesisi yoktu. Bugün 4 adet atık su artırma tesisi ile hizmet veriyoruz. 2002'de 1 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 127 kilometre daha ilave ettik.