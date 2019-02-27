Başkan Erdoğan: Muhalefet ile ihanet  arasındaki çizgiyi aştı 

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine Giresun ve Erzincan ile devam etti. Erdoğan, Valilik Meydanı’ndaki mitingde 26 bin Giresunlu ile bütünleştiklerini vurgulayarak daha önce hayal dahi edilemeyen pek çok projeyi gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Ordusu güçlü bir Türkiye olduğunu anlatan Erdoğan, “Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’de, Kandil’de bu teröristlerin inlerine girdik mi? Giriyor muyuz? İşte bu sabah 7 DHKP-C’liyi inlerinde bulduk ve sağ olsun polislerimiz aldılar” bilgisini verdi. Muhalefet partilerinin hükümetin doğru işlerinde, ülkenin ve milletin menfaatine olan projelerde hükümetlerine destek olması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, “Devletin bekasını ilgilendiren meselelerde hükümetin yanında saf tutarlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur, teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur” dedi.

DAHA UZLAŞMAZ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yurtdışında ülkesini kötülüyen bir muhalefet lideri olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin yaptığı işe karşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eşdeğer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı, daha yıkıcı daha uzlaşmaz davranıyorlar. Öyle ki hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik.”

Cumhuriyet mitinglerinde açılan “Ordu göreve” pankartları açıldığını hatırlatan Erdoğan “Kimdi bu? CHP. 2007’de milleti tehdit eden, Meclis’i tehdit eden vesayetçilerin ağzıyla konuşan bir CHP gördük” diye konuştu. Erdoğan, CHP’nin Gezi çapulcularını baştacı ettiğini, FETÖ’cü alçakların sözcülüğünü yaptığını, hendek kazan teröristlere ‘cici çocuklar, arkadaşlar’ diyerek canlı kalkanlık yaptığını hatırlattı. Erdoğan CHP ile 15 Temmuz’da hainlerle anlaşan, milletin yazdığı destana ‘kontrollü darbe’ iftirasıyla leke sürmeye çalışan, Zeytin Dalı’nda ‘savaşa hayır’ tweetleri atan, ülkesini yabancılara kötüleyen, yatırımlardan rahatsız, terör örgütlerine umut bağlayan bir muhalefet partisi gördüklerini söyledi.

CHP’nin yöneticileri değişse bile memleket hayrına tüm işleri engellemeye çalışan muhalefet anlayışının bir türlü değişmediğini vungulayan Erdoğan “Bırakın kendine çekidüzen vermeyi CHP günden güne daha çok savruluyor, muvazeneyi çok daha kaybediyor” dedi.

HDP yöneticilerinin açıklamalarını meydandakilere dinleten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen lütfen Türkiye’yi terk et, git, güneyde, Irak’ta Kürdistan Bölgesi var, oraya git. Ama Türkiye’de benim böyle bir bölgem yok. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Şimdi bunlar kimlerle beraber? Bunlar CHP ile beraber. Kimlerle beraber? Adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. Diyorlar ki ‘Bizim onlarla alakamız yok’. Nasıl yok? Beraber liste çıkarıyorsunuz. İşte, ne diyor? ‘Batı’da AK Parti’ye, MHP’ye kaybettireceğiz’, onlar kazanacaklarmış. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek.” CHP’nin bu tavrının en çok da Türkiye’nin politikalarından rahatsız olan kimi komşu ülkeleri sevindirdiğini anlatan Erdoğan hak ve özgürlüklerden bahseden AB liderlerinin 42 kişiyi asan Mısır’daki darbeci Sisi’nin davetine katıldıklarını hatırlattı. Erdoğan “AB samimi değil. İşte bu olay da aynen bunun bir ifadesi” diye konuştu.

TERÖRÜN PİYONU OLDU

Erdoğan, CHP’li vekil Başarır’ın Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarını eleştirerek karşı çıktığını hatırlatarak, şunları söyledi: “CHP’linin önergesi, Türkiye’nin petrol arama faaliyetlerinden rahatsız olan Yunan medyasına arayıp da bulamadığı fırsatı verdi. Yunan gazeteleri, hemen Türkiye’nin Akdeniz’de yürüttüğü çalışmaları karalamaya başladılar. Bunun adı gaflet değilse nedir? Kendi vatanına, kendi milletine ihanettir. Bunun adı basiretsizlik, ferasetsizlik değil de nedir?”

Bay Kemal’in ‘İşte Türkiye fotoğrafı’ diye senaryo yazdığı fotoğraftaki hanımın yalanlamasına rağmen hiç oralı olmadığını belirten Erdoğan, “21. yüzyıl Türkiyesine böyle beceriksiz, darbe sever, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş böyle bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacaktır. 31 Mart, Türkiye’de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır. Nereye gelirse gelsin, inanın bir koyun verin kaybeder gelir” dedi.