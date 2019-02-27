Başkan Erdoğan: Muhalefet ile ihanet arasındaki çizgiyi aştı
Başkan Erdoğan, Bay Kemal ve CHP’nin muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki çizgiyi aştığını belirterek “Türkiye’ye darbe sever, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi yakışmıyor” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine Giresun ve Erzincan ile devam etti. Erdoğan, Valilik Meydanı’ndaki mitingde 26 bin Giresunlu ile bütünleştiklerini vurgulayarak daha önce hayal dahi edilemeyen pek çok projeyi gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Ordusu güçlü bir Türkiye olduğunu anlatan Erdoğan, “Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’de, Kandil’de bu teröristlerin inlerine girdik mi? Giriyor muyuz? İşte bu sabah 7 DHKP-C’liyi inlerinde bulduk ve sağ olsun polislerimiz aldılar” bilgisini verdi. Muhalefet partilerinin hükümetin doğru işlerinde, ülkenin ve milletin menfaatine olan projelerde hükümetlerine destek olması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, “Devletin bekasını ilgilendiren meselelerde hükümetin yanında saf tutarlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur, teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur” dedi.
DAHA UZLAŞMAZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yurtdışında ülkesini kötülüyen bir muhalefet lideri olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin yaptığı işe karşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eşdeğer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı, daha yıkıcı daha uzlaşmaz davranıyorlar. Öyle ki hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik.”
Cumhuriyet mitinglerinde açılan “Ordu göreve” pankartları açıldığını hatırlatan Erdoğan “Kimdi bu? CHP. 2007’de milleti tehdit eden, Meclis’i tehdit eden vesayetçilerin ağzıyla konuşan bir CHP gördük” diye konuştu. Erdoğan, CHP’nin Gezi çapulcularını baştacı ettiğini, FETÖ’cü alçakların sözcülüğünü yaptığını, hendek kazan teröristlere ‘cici çocuklar, arkadaşlar’ diyerek canlı kalkanlık yaptığını hatırlattı. Erdoğan CHP ile 15 Temmuz’da hainlerle anlaşan, milletin yazdığı destana ‘kontrollü darbe’ iftirasıyla leke sürmeye çalışan, Zeytin Dalı’nda ‘savaşa hayır’ tweetleri atan, ülkesini yabancılara kötüleyen, yatırımlardan rahatsız, terör örgütlerine umut bağlayan bir muhalefet partisi gördüklerini söyledi.
CHP’nin yöneticileri değişse bile memleket hayrına tüm işleri engellemeye çalışan muhalefet anlayışının bir türlü değişmediğini vungulayan Erdoğan “Bırakın kendine çekidüzen vermeyi CHP günden güne daha çok savruluyor, muvazeneyi çok daha kaybediyor” dedi.
HDP yöneticilerinin açıklamalarını meydandakilere dinleten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen lütfen Türkiye’yi terk et, git, güneyde, Irak’ta Kürdistan Bölgesi var, oraya git. Ama Türkiye’de benim böyle bir bölgem yok. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Şimdi bunlar kimlerle beraber? Bunlar CHP ile beraber. Kimlerle beraber? Adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. Diyorlar ki ‘Bizim onlarla alakamız yok’. Nasıl yok? Beraber liste çıkarıyorsunuz. İşte, ne diyor? ‘Batı’da AK Parti’ye, MHP’ye kaybettireceğiz’, onlar kazanacaklarmış. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek.” CHP’nin bu tavrının en çok da Türkiye’nin politikalarından rahatsız olan kimi komşu ülkeleri sevindirdiğini anlatan Erdoğan hak ve özgürlüklerden bahseden AB liderlerinin 42 kişiyi asan Mısır’daki darbeci Sisi’nin davetine katıldıklarını hatırlattı. Erdoğan “AB samimi değil. İşte bu olay da aynen bunun bir ifadesi” diye konuştu.
TERÖRÜN PİYONU OLDU
Erdoğan, CHP’li vekil Başarır’ın Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarını eleştirerek karşı çıktığını hatırlatarak, şunları söyledi: “CHP’linin önergesi, Türkiye’nin petrol arama faaliyetlerinden rahatsız olan Yunan medyasına arayıp da bulamadığı fırsatı verdi. Yunan gazeteleri, hemen Türkiye’nin Akdeniz’de yürüttüğü çalışmaları karalamaya başladılar. Bunun adı gaflet değilse nedir? Kendi vatanına, kendi milletine ihanettir. Bunun adı basiretsizlik, ferasetsizlik değil de nedir?”
Bay Kemal’in ‘İşte Türkiye fotoğrafı’ diye senaryo yazdığı fotoğraftaki hanımın yalanlamasına rağmen hiç oralı olmadığını belirten Erdoğan, “21. yüzyıl Türkiyesine böyle beceriksiz, darbe sever, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş böyle bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacaktır. 31 Mart, Türkiye’de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır. Nereye gelirse gelsin, inanın bir koyun verin kaybeder gelir” dedi.
Tazminat Mehmetçik Vakfı’na
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘en hoyrat iftira ve yalan kampanyalarına öncülük’ ettiğini, sürekli sağa sola çamur attığını anımsatan Erdoğan, kendisinden 2.5 milyon lira tazminat kazandığını anlattı. Tazminatları ödeyebilmek için fon kuran Kılıçdaroğlu’nun rezil olduğunu vurgulayan Erdoğan “Ne hallere düştün be. Çözümü ne? Bay Kemal yalanı bırak yalanı, iftirayı bırak iftirayı. Dürüst ol dürüst. Yalanla bir yere gidilmez” dedi. Erdoğan, sürekli iftira attığını, seviyeyi düşürerek yalanın dozunu arttırdığını vurgulayarak alacağı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na hibe edeceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan, Erzincan mitinginde muhalefete sert tepki gösterdi. HDP’li milletvekillerinin terör örgütü PKK’ya yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin izletilmesinden sonra Erdoğan, şöyle konuştu: “Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? CHP’nin, Bay Kemal’in, sözde İyi Parti’nin kol kola dolaştıkları ne diyor? ‘Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP’yi yok edeceğiz.’ Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak’ın kuzeyinde buyursunlar oraya gitsinler. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz.”
BİLMİYOR MUSUNUZ?
Erdoğan, bölücü terör örgütünün elemanlarını göndererek “zillet ittifakı”na destek aradığını, belediye başkan adayı belirlediğini, belediye meclis üyesi tayin ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Zillet ittifakının partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Terör örgütleri ile iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir. Bugün inkarla yalanla riyayla günü kurtarabilirsiniz ama yarın önünüze hesap konduğunda kaçacak bir yeriniz olmaz.”
Ayrılanlarla bir daha yol yürümeyiz
Başkan Erdoğan: Ayrılanlar oldu. Davaya ihanetin olmaması lazım. Bu ayrılanlarla bir daha beraber yol yürümek mümkün değil.
Başkan Erdoğan, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:
İHANET OLMAMALI: Yola beraber çıktığınız insanlar içerisinde sizinle beraber gelecek diye bir şey yok. Biz bu olaya dava olarak bakıyoruz. Sıradan bir parti olayı değil. Eğer bir dava adamıysan, bu davana ihanetin olmaması lazım. Görev verilir, yaparsın. ‘Senden alınıp bir başkasına verelim’ dendiği anda buna ‘eyvallah’ dersin.
ONLARI KOVMADIK: Ayrılanlar oldu. İsim vermeye falan gerek yok. Bu ayrılanlarla bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil. Ama biz onları kovmadık, ‘gidin’ demedik. Bizim tek bir gayemiz var; millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz. Devam etmek isteyenler yine bizimle beraberler.
SEÇİM ANKETLERİ: Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. En az 3 anket firması ile çalışırız, neticeler birbirini tutmuyor. Güven noktasında güven vermiyor birbirleri arasında açık ara tutarsızlık var. Meydanlar benim için en büyük anket şu anda.
GÜVENLİ BÖLGE: Güvenli bölgenin kontrolü bizde olmalı. Macron görüşmek istedi, uygun zamanda döneceğiz dedik. Türkiye olmadan Suriye sorunu çözülemez. Kapıları açsak Avrupa iyice tutuşacak. Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz. Orada biz olacağız.
İKİYÜZLÜ AB: Avrupa Birliği ikiyüzlülüğün tarihini yazmıştır. AB üyesi ülkelerde idam yasaktır değil mi? Şimdi AB üyesi ülkeler Sisi’nin davetine icabetle resim verdiler mi? O hafta içerisinde 9 genci bu Sisi idam etti. Kendi başkanlığı döneminde 42 Mısırlıyı idam etti. Nasıl olur da idama hem hoş bakmayacaksınız, hem de idamı gerçekleştiren böyle bir adamla aynı karede poz vereceksiniz. Türkiye’de bazı kişiler cezaevine atıldığı anda kıyameti koparan bu AB değil mi? Avrupa Birliği bir çekim merkezi olma şansını yitirmiştir.
MADURO’YA DESTEK: (Guaido’nun ‘bazı yetkililer Türkiye’ye kaçtı iddiası) Maduro seçilmiş bir liderdir. Guaido seçilmiş bir lider değil, meclis başkanlığına gelmiş birisidir. Seçilmiş bir lider olmadığın halde, insan utanır yahu. Seni oraya birileri atıyor. Beni oraya Venezuela halkı seçmediği halde böyle bir şeye talip olamam demen lazım. Ülkemize Venezuela’dan kaçıp gelen hiç kimse yok. Kaçmaları gibi bir şey söz konusu değil. Guaido Türkiye’yi kabile devleti sanıyor. Devlet adamı olmak öyle kolay değil.
KUSHNER’IN ANKARA ZİYARETİ: (Trump’ın damadı ve danışmanı) Görüşme, Sayın Trump’ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Çad Cumhurbaşkanı da gelecek, kanaat önderleriyle toplantı var. Belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme Hazine Maliye Bakanımızla o arada yapma durumumuz olabilir.
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