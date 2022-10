Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Sözlerine, Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ederek başlayan Erdoğan, her biri birer inanç azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğü oyunculara bu gururu yaşattıkları için şahsı ve milleti adına teşekkür etti.

Son kabine toplantısından bugüne her zaman olduğu gibi yine ülkeye ve millete hizmet dolu günler ve haftalar geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, kendi alanında ülkenin yirminci Ankara'nın ikinci eseri Etlik Şehir Hastanesini 28 Eylül'de hizmete açtıklarını anımsattı.

Türkiye'nin marka kurumları arasında yer alan şehir hastanelerinin dünya çapında model alındığına dikkati çeken Erdoğan, Etlik'te hizmete açtıkları 4 binin üzerinde yatağa, bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye sahip en modern araçlarla teçhiz edilmiş şehir hastanenin bir kez daha başkente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, aynı gün yaptıkları Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda iç ve dış tehditleri değerlendirdiklerini belirterek, özellikle Yunanistan kullanılarak Türkiye'ye karşı sergilenen hasmane tutumlarla ilgili tavırlarını tekrar ilan ettiklerini hatırlattı.

Ülkenin en büyük meslek ve sivil toplum kuruluşlarından TESK'in 29 Eylül'de yapılan olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla hasret giderme, hasbihal etme imkanı bulduklarını söyleyen Erdoğan, "Her sabah dükkanını bismillah diyerek açan akşam da elhamdülillah diyerek kapatan esnaf ve sanatkarlarımızın her birinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmamızın son kısmında sizlerle paylaşacağım." dedi.

Aynı gün akşam, tarihin ve kuruluşun şehri İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda farklı coğrafyalardan gelen sporcu, sanatçı ve kültür erbaplarıyla buluştuklarını anlatan Erdoğan, "İnsanlığın kadim birikiminin hafıza canlandırması olarak gördüğümüz bu oyunlar vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız misafirlerimizin her birinin evlerine kültür elçilerimiz olarak döndüklerini inanıyorum." diye konuştu.

- TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Başkan Erdoğan, eylül ayının son gününde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin organizasyonuyla kendi alanında yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldiklerini, bu toplantıda ülkede uyguladıkları ekonomi programını ve küresel gelişmeleri kendileriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Erdoğan, "İktisatçılarla yaptığımız sohbette gördük ki Türkiye üretim ve istihdam odaklı ekonomi programıyla her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyanın önünde gitmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreni vesilesiyle 1 Ekim'de milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, Gazi Meclisin Genel Kurulu'nda 27. Dönem'in son yasama yılının açılış konuşmasında ülkenin dününü, bugününü ve yarınını kucaklayan kapsamlı bir muhasebe yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Konuşmamızı, önümüzdeki dönemde ülkemizi Türkiye yüzyılı ile buluşturma sözünü vererek bitirmek suretiyle milletimizin tüm fertlerine de önemli bir mesaj ilettiğimize inanıyorum. Ekim ayının ikinci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla İstanbul'a kazandırdığımız en son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdik. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bilhassa Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantılı ulaşımın rahatlamasına ciddi katkı sağlayacak bu metro hattının bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, küresel ekonominin hem en kritik hem en sorunlu alanı olan finans sektörüyle ilgili önemli bir düzenleme olan Katılım Finans Strateji Belgesi'ni geçen pazartesi günü kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı. Erdoğan, yeni finansal mimari arayışlarının dünya çapında hız kazandığı bir dönemde katılım finans kurumlarının önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inandığını belirtti.

- BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Geçen çarşamba Meclis'te yaptıkları AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ve tarihi bir çağrı yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Esasen, geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi, öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Bilindiği gibi 2008 yılında Meclis'te 411 oyla kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı'nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir düzenleme var. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde, aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz."

Başkan Erdoğan, aynı gün Başkent Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya gelerek coşkulu bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

- AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ

Perşembe günü 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Prag'da yapılan zirvede Türkiye'yi temsil ettiklerini, zirve kapsamında gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı görüşmelerde Avrupa'nın geleceği, güvenliği ve refahı dahil küresel konuları ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan da Prag'da görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydı. Yaşanan her gelişme Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa coğrafyası için vazgeçilmez olduğu gerçeğini tekrar gözler önüne seriyor. Ülkemizin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü başta olmak üzere bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızca takdirle karşılandığını gördük. Her platformda olduğu gibi Prag'da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Avrupa Birliği'nin bu konuda haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz."

Başkan Erdoğan, cuma günü İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nda Türkiye'deki Alevi, Bektaşi vatandaşlar için uzunca süredir hazırlıkları yürütülen tarihi adımları açıkladıkları bir törene katıldıklarını belirtti.

Restorasyonu tamamlanan Şahkulu Sultan Dergahı'nın Orhan Gazi devrinden beri bu toprakların gönül pınarlarından biri; atılan birlik, beraberlik ve kardeşlik adımının sembolü bir mekan olduğunu dile getiren Erdoğan, açılışı yapılan dört ve temeli atılan yedi cemevinin de verilen müjdelerin tamamlayıcısı bir hizmet olduğunu kaydetti.

Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" deyişinin, sıkça dile getirdikleri ve samimiyetle bağlı oldukları bir düstur olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkeyi Türkiye yüzyılına hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlı olduklarını söyledi.

Yerinde yürütülen çalışmalarla Alevi, Bektaşi vatandaşların tüm taleplerini, beklentilerini tespit ettiklerini belirten Erdoğan, bunlardan idari tasarrufla hemen çözülebilecek olanları, valilikler ve belediyeler vasıtasıyla çözdüklerini aktardı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Artık cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalara bu kurumsal yapı çatısı altında destek sağlanacak. Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi, Bektaşi inanç önderlerine de bu kurum bünyesinde kadro verilecek.

Tarihsel süreklilik içinde kullandıkları vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi, Bektaşi kurumları, buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Böylece ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Amacımız, hepimizin peygamberi, hepimizin Ali'si, hepimizin Ehli Beyti, hepimizin Hüseyin'i, hepimizin Kerbelası anlayışıyla hak dostlarının engin irfanlarıyla kurdukları ortak medeniyetimize daha güçlü şekilde sahip çıkmaktır."

Başkan Erdoğan, Alevi, Bektaşilerin asırlık beklentilerine cevap verecek şekilde açıkladıkları müjdelerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

- BALIKESİR VE İSTANBUL ZİYARETİ

Balıkesir'de cumartesi günü vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Erdoğan, şehre indikleri andan toplu açılış töreninin yapılacağı Kuvayimilliye Meydanı'na, il danışma meclisi toplantısına ve şehirden ayrılışlarına kadar attıkları her adımda kendilerini muhabbetle bağrına basan Balıkesirli vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, toplam yatırım bedeli 11 milyar liraya yaklaşan eser ve hizmetlerin Balıkesirli vatandaşlara, belediyelere, özel sektöre hayırla olmasını diledi.

Galata'daki "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi"nin dükü açılış törenine katıldığını dile getiren Erdoğan, burada İstanbul'un ve ülkenin önemli markalarından biri haline gelen Galataport'u ziyaret eden vatandaşlarla da hasbihal etme imkanı bulduklarını aktardı.

Erdoğan, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı'nın genel kurulu vesilesiyle gençlerle buluştuklarını, bu buluşmanın da coşkulu, heyecanlı, samimi geçtiğini belirterek, Türkiye'nin ihtiyacı olan TEKNOFEST gençliğiyle, maddi ve manevi her alanda kendini en iyi şekilde yetiştirme iradesine sahip Fatih'in torunlarıyla geçirilen her anın, kendilerine daha çok çalışma şevki verdiğini, enerjilerini tazelediğini kaydetti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı öncesinde üniversitelerin 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde hocalarla ve yine gençlerle birlikte olduklarını söyledi ve yeni akademik yılın üniversitelere ve eğitimleri için her türlü imkanın sağlandığı, her türlü katkının verildiği öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

- "ENERJİ KRİZİNE HAZIRLIKLI YAKALANDIK"

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçildiğine, salgınla, savaşla, enerji ve emtia fiyatlarının yükselişiyle üretim ve tedarik kanallarının tıkanmasıyla başlayan ve resesyon ihtimali ile tırmanan bu sancılı dönemin ülkeyi etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, ülke ve milletçe düzensiz göç akınından hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin diğer devletlerden farklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların da etkisiyle tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme kabiliyetine sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, nitekim her küresel kriz ve ardından yaşanan tartışmanın Türkiye'nin bu vasfını bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Erdoğan, terörle mücadeledeki tecrübeyle tahkim edilen güvenlik ve sosyal mimarinin, Türkiye'yi, bölgesindeki diğer kaoslara karşı da korunaklı hale getirdiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, "Diplomaside uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar ve haksızlıklar, bize yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağlıyor. Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, hem kaynak çeşitlendirmesine giderek hem yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam odaklı ekonomi programı sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanların işinin, aşının, geleceğinin güvence altına alındığını ifade eden Erdoğan, "Bugün Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 ile tek haneli rakamlara gerilerken, istihdam sayısı 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk." diye konuştu.

Hükümetleri döneminin ortalama enflasyonu yüzde 13 iken son günlerde yaşanan sıkıntıların, farklı siyasi ve sosyal saiklerin tetiklemesiyle ortaya çıktığını hatırlatan Erdoğan, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken her kesimden insanın hayat pahalılığının yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer attıklarını kaydetti.

Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkeyi getirdikleri seviyeyi perçinleyecek gündemi hep canlı tutuklarını dile getiren Erdoğan, her programlarında çeşitli kesimlere yönelik ekonomik ve demokratik müjdeleri milletle paylaştıklarını, böylece 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Bugünkü kabine toplantısında da bu çerçevede yeni değerlendirmeler yaptıklarını, yeni çalışmaların istişaresini gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, "İlk başlığımız, bir süre önce duyurduğumuz, milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandırma amacını taşıyan 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyasındaki son gelişmelerle ilgili. Bilindiği gibi sosyal konut projeleri, hükümetlerimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz ve 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz bir icraatımızdır. Son dönemde konut, kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler, bizi yeni ve daha büyük bir atılıma yöneltti." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ'nin hazırlıklarının ardından, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasının müjdesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerimize, emeklilerimize, kadınlarımıza, şehit yakını ve gazilerimize ayrı ayrı kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu, tüm şartları yerine getirerek, süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında, bu rakamların daha da artacağı açıktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma yönünde cesaretlendirdi. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Konut inşası amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı bir süre önce duymuştuk. Bakanlığımız, yaptığı çalışmayla 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsayla ilgili hazırlıkları tamamladı. Yani hangi şehirde, nerede, hangi parselde, altyapısını yapmak suretiyle bu arsalarımızı da hazırladık. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde, yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Tabii bu rakamlar şehirlerdeki arazilerin uygunluk durumuna göre şekillenmektedir. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul'da, 100 bini Ankara'da, 25 bini İzmir'de, 45 bini Gaziantep'te, 55 bini Konya'da, 25 bini Kayseri'de, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları da arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir."

- "TOKİ'NİN 2003'TEN BU YANA ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞI KONUT SAYISI 2 MİLYONU BULACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların hem konuta hem de arsaya başvurabileceğini ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceğini belirterek, "Amacımız, milletimizin olanı milletimize vererek insanlarımızı en uygun şartlarla, gönül huzuru içinde oturacakları birer eve kavuşturmaktır." dedi.

Arsa fiyatlarını, piyasa bedelinin çok altında vatandaşlara sunmakla kalmayıp, bunun üzerine bir an önce evlerini yapabilmelerine de destek vereceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece ülkemizin değil, belki de dünyanın en büyük sosyal devlet uygulaması olan bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi."

Erdoğan, sosyal konutların inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'taki 5 bin konutun temelini atarak başlayacaklarını söyledi.

Diğer illerde de hızlı bir şekilde temellerin atılacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına, 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz. Büyüklükleri 50 ila 200 metrekare arasında değişen bu iş yerleri, 350 bin liradan başlayan fiyat, 2 bin 633 liradan başlayan taksit ve 10 yıla varan vadeyle esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu iş yerlerinin istihdama katkısının 100 bini bulması bekleniyor. Son kampanyayla birlikte TOKİ'nin 2003 yılından bu yana ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasının ülkemizde yol açacağı ekonomik hareketlilik 2 trilyon liraya ulaşacak. Her TOKİ projesi gibi bu kampanya da özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir. Kampanyamızın bir kez daha ülkemize, milletimize ve özellikle hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde de üniversite öğrencilerine vermek istediğini belirterek, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına, onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- "ESNAFIMIZ İÇİN 100 MİLYAR LİRALIK BİR KREDİ KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

Esnaf ve sanatkarlara da müjdesi olduğunu dile getiren Erdoğan, her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının neden olduğu zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını, olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Desteklerde kadınlara ve gençlere ayrı yer verdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak, 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın huzurundayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık." diyen Erdoğan, Avrupa'nın enerji arz güvenliği için de kritik öneme sahip Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini yıllık 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe yükseltecek çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Libya ile yapılan hidrokarbon anlaşmasıyla bu ülkenin kıta sahanlığındaki petrol ve türevlerinin çıkartılması konusunda yeni bir iş birliği alanı oluşturduklarını anlatan Erdoğan, bunun yanı sıra Umman, Katar, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Malezya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji alanında yeni iş birliklerinin önünü açacak temaslarda bulunduklarını bildirdi.

- "TÜRKİYE DÜŞMANI HERKESİN YÜREĞİNDEKİ KORKUYU SÜREKLİ BÜYÜTÜYORUZ"

Türkiye'nin sınır güvenliği ve milletin huzuru konusunun önceliklerin en başında yer aldığına işaret eden Erdoğan, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat ve diplomatik kanallarla 24 saat kesintisiz faaliyet yürütüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyor, askerlerimiz ve güvenlik güçlerimize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız ve cezasız bırakmıyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz. Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin korkulu rüyası haline gelen 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözümüzün gereklerini harfiyen yerine getiriyoruz. Kimi kamuoyu tarafından bilinen, kimi bilinmeyen operasyonlarımızla Türkiye düşmanı herkesin, her örgütün, her yapının yüreğindeki korkuyu sürekli büyütüyoruz. Sahip olduğumuz yetişmiş insan gücü, donanım ve teknolojik imkanlar sayesinde her alanda olduğu gibi güvenlik hususunda da kimsenin inayetine muhtaç olmadan başımız dik bir şekilde kendi işimize bakabiliyoruz."

Diğer Kabine toplantılarında olduğu gibi bugünkü Kabine Toplantısı'nda da savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelerin değerlendirildiğini kaydeden Erdoğan, atılacak adımların belirlendiğini dile getirdi.

Erdoğan, yarın Türkiye'nin önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerinin açılışına canlı bağlantıyla katılacağını, daha sonra da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geleceğini bildirdi.

"Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi"ne katılmak üzere çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gideceğini kaydeden Erdoğan, cuma günü ise Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin açılışını yapacağını ve aynı gün Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye-Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdoğan, cumartesi de Diyarbakırlılarla bir araya geleceğini ve bu kentte Kültür Yolu Yürüyüşünün yapılacağını bildirerek, Türkiye'ye ve Türk milletine yeni hizmetler getirme, yeni eserler kazandırma gayretini sürdüreceklerini söyledi.