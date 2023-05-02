Başkan Erdoğan müjdeyi Konya'dan verdi: Günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Konya'yı çok seviyoruz. Konya ile çıktık yola, Konya ile geldik bu günlere.

-15 Mayıs'ta emri dağdan alanlara ders vermeye hazır mıyız?

- Bay Bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil'den alıyor. Biz de Allah'ta alıyoruz.

- Sevdası da davası da rüyası da hak ve hakikat olan Konya'nın, siz güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yine meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum.

- Her bucağında ilmin, irfanın, bilgeliğin boy verdiği merhum Erbakan Hocamızın şehri Konya'ya bu yakışır. Konya'nın "hayır" dediğinden hayır gelmez, Konya'nın "evet" dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz.

- Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını terazinin bir tarafına, Konya'mızın bölgeye verdiği hizmetleri de diğer tarafına koyun. Hepsinde de Konya çok daha ağır basacaktır. Belediyelerimiz muhalefete ders verdi.

- Dün Milli Muharip Uçağımız KAAN'ı pist başı yaptırdık. İşte bunlar birilerini ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var ama en çok teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.

- El birliğiyle deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bir taraftan afetin izlerini, diğer taraftan da milletimizi hayallerine kavuşturacak vizyon projelerimizi devreye almayı sürdürüyoruz.

- Bay Bay Kemal dün Zonguldak'ta, benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söyledi. Bay Bay Kemal, hemen orada Filyos var. Sakarya doğal gazını biz orada çıkardık, hani çıkmayacaktı? "Hani nerede?" diyordunuz. Biz söz verirsek yaparız.

- Kandil'den bir tanesi "AK Parti bizi mağaralarda vurdu" diyor. Ne yapacaktık, "iyi yapıyorsunuz mu" diyecektik? Sen benim "Mehmedim"i şehit edeceksin de biz sana güle güle mi diyeceğiz?

- Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk.

- Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.

- (Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

- Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız.

- Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık.

- (Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu) 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.

- Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak.

- (Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz.

- Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız.

- (Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu) İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık.

- Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.