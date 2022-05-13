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Politika

Başkan Erdoğan NATO başvurusuna sert çıktı: O ülkeler terör örgütlerinin yuvası gibi

Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin, 'Olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta yuvası gibi' dedi.

13 Mayıs 2022 Cuma 14:04 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta yuvası gibi."

"Sayın Miçotakis'in oradaki mesajları ayrı bir konu. Her şeyi bir görüp, özellikle Biden'ın da açıklamalarını gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız."

"(ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti) PKK ne ise YPG de aynıdır. Bu yanlışı kabullenmeyiz"

"Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. Zaten ABD maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi desteği vermişlerdir. TIR'larla destek vermişlerdir."

"Operasyonlara devam edeceğiz."

"Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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