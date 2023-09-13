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Politika

Başkan Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asım Munir'i kabul etti.

13 Eylül 2023 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
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İletişim Başkanlığı X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı
  • Kabul

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