Başkan Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

İletişim Başkanlığı X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/hkEiOFLna8— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 13, 2023