Başkan Erdoğan, Pakistan'dan seslendi: Gazze'nin vatan toprakları pazarlık konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Pakistan ile) 2024'te ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı."

Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Bugün Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörümüzden 50'yi aşkın firmamız faaliyet gösteriyor. Kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz

"Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyyen de öyle kalacaktır."

"Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz."

"(Filistin'de) Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz."

"Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum."