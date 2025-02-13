İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,128
  • EURO
    37,6499
  • ALTIN
    3390.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan, Pakistan'dan seslendi: Gazze'nin vatan toprakları pazarlık konusu değil
Politika

Başkan Erdoğan, Pakistan'dan seslendi: Gazze'nin vatan toprakları pazarlık konusu değil

'Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'nin vatan toprakları pazarlık konusu değil. Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyyen de öyle kalacaktır. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz' dedi.

13 Şubat 2025 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Pakistan'dan seslendi: Gazze'nin vatan toprakları pazarlık konusu değil
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Pakistan ile) 2024'te ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı."

Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Bugün Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörümüzden 50'yi aşkın firmamız faaliyet gösteriyor. Kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz

"Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyyen de öyle kalacaktır."

"Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz."

"(Filistin'de) Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni her alanda yapmaya devam edeceğiz."

"Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.