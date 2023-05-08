Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Edirne Selimiye Meydanında düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün karşımda bambaşka bir ihtişam var. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Serhat şehrimiz Edirne'yi hasretle selamlıyorum. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne.

Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkartan Edirne'nin desteği olduktan sonra biz yedi düvele meydan okuruz. Medeniyetimizin eserlerinin yeşerdiği Edirne'de şairleriyle, alimleriyle dünyaya medeniyet dersi veren Edirne'yle ruhumuzu destekledik.

FETÖ'CÜLER CHP'NİN REKLAM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYOR

CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor: 'Dişe diş kana kan' diye slogan atıyor, destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan 51 vatandaşımızın kanı olan Selo Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdırıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her gün destek yağıyor. Bölücülere dönüp 'siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz' diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp 'bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü?

HUKUKU, ADALETİ SİZE TESLİM ETMEYİZ

Kimine bakanlık sözünü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece biz hukuku, adaleti size teslim etmeyiz. Ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Neymiş 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibilere bu tefeciler para vermez.

Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir? Az önce Kırklareli'ndeydik. Kırklareli'nde 20 bin kişi vardı.

AK PARTİ'YE, MHP'YE, CUMHUR İTTİFAKI'NA LGBT GİREBİLİR Mİ?

Kurduğu masayı, bizzat kendi ortaklarının 'kumar masası' diye tabir eden birine bu ülke emanet edilir mi? Aile yapımızı, evlatlarımızın geleceğini LGBT türü sapkınların eline bırakmak isteyenlere bu ülke emanet edilir mi? AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz.

PROVOKASYON ÇIKARIP, ŞEHİRLERİMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

14 Mayıs'ta Edirne'nin bu kumar masasına hak ettiği cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum. Edirne türküsünde ne var, 'ayılına gazoz, bayılana limon' diyor. Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar.

Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Şu anda karşımda 25 bin kişi var. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta yola devam edeceğiz.

Önümüze çıkartılan nice engellere, tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükemeyince ekonomik tuzakları ortaya koydular. Salgından savaşa kadar küresel krizle de buluştuk. Dimdik ayakta durmayı başardık. Milletin hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak bu sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz.

Terörü bitirir bitirmez petrolü bulduk, kullanmaya başladık. Türkiye 21 yıldır kazancı altyapı yatırımlarına harcadı. Bundan sonra elde edilecek katma değeri milletin refahına harcayacağız.