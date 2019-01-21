12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3257
  • 6,0588
  • 219.195
  • 97.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na çarşamba günü yapılacak günübirlik çalışma ziyaretinde Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.

Moskova'da, iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin yapılmasının öngörüldüğü ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Binali Yıldırım Marmaray´da vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek

Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Fransa'dan internet devine ağır ceza

Gerilim yükseliyor: Misliyle karşılık görecekler

Gerilim yükseliyor: Misliyle karşılık görecekler

Satürn'de günler kısaldı

Satürn'de günler kısaldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı! Gemide Türkler de var

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı! Gemide Türkler de var

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Sonuna kadar gideceğiz

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Sonuna kadar gideceğiz

Netanyahu'dan İran ve Suriye'ye gözdağı

Netanyahu'dan İran ve Suriye'ye gözdağı

Trump’ın rakiplerinden biri daha belli oldu

Trump’ın rakiplerinden biri daha belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

'Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz'

'Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz'

Tahincioğlu All-Star 2019 sona erdi

Tahincioğlu All-Star 2019 sona erdi

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA