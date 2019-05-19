Başkan Erdoğan Samsun'da
Başkan Erdoğan Samsun'da Tütün İskelesi'ndeki 19 Mayıs törenine katılıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün İskelesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne katılıyor.
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